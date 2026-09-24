A Napoli nasce il locker più grande d’Italia. Tra Vesuvio e caffè: il murale è un inno alla città

InPost Italia, divisione italiana del Gruppo InPost, leader europeo nelle soluzioni logistiche out-of-home per l’e-commerce, ha scelto Napoli per installare il suo 6000° locker, il più grande di tutta Italia, arricchito da un murale che celebra la città.

InPost sceglie Napoli per il locker più grande d’Italia: è 14 metri

Il locker si trova nel centro Azul Padel, in via Pallucci 160, e con i suoi 14 metri di lunghezza si aggiudica il titolo di locker più grande mai installato d’Italia. A rendere unico il nuovo punto ritiro è anche l’opera realizzata dall’illustratrice Irene Ghillani, rappresentata da Opera Illustration. L’artista, con uno stile pop e soggetti dai colori accesi, ha voluto celebrare l’essenza di Napoli, reinterpretando in chiave moderna le icone e i simboli della cultura locale.

Sulla facciata delle cassette dove poter depositare o recuperare i propri pacchi si distinguono chiaramente alcuni simboli della tradizione partenopea, dalla macchinetta del caffè al superstizioso cornicello, passando per l’immancabile immagine del Vesuvio.

Il nuovo locker rappresenta per InPost un ulteriore passo importante nell’espansione della propria rete logistica, a pochi mesi dal superamente dei 10 mila punti di ritiro in tutto il Paese. Si tratta di una crescita costante a livello nazionale ma soprattutto al Sud Italia: nei primi otto mesi del 2026 i punti di ritiro dell’azienda in Campania sono saliti a 1.023, di cui 474 locker e 549 InPost Point, con una crescita del 26% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Oltre al locker più grande d’Italia, la Campania si aggiudica anche un altro primato nel Meridione, con il punto ritiro più utilizzato in tutto il Sud Italia che si trova a Salerno, in via Prudente, nonché il terzo più utilizzato in assoluto sul territorio nazionale nei primi mesi del 2026.

La crescita del territorio coinvolge anche il tessuto imprenditoriale locale: in Campania, oltre 90 aziende hanno aderito a InPost SMart, il progetto lanciato a marzo da InPost Italia per supportare la crescita delle PMI dell’e-commerce con strumenti logistici, tecnologici e formativi dedicati.

Il dato locale si inserisce in uno scenario di sviluppo più ampio a livello di Gruppo, che nelle scorse settimane ha annunciato il superamento dei 100.000 punti di ritiro complessivi in tutta Europa, dove nel solo secondo trimestre 2026 sono stati gestiti 380,9 milioni di pacchi (+16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).

“Scegliere Napoli per il nostro 6.000° locker – il più grande mai installato in tutta Italia – ha un significato profondo. La Campania è oggi uno straordinario motore di innovazione per il nostro modello di consegna fuori casa: registrare un incremento del 26% dei punti di ritiro nei primi otto mesi del 2026 non è solo un traguardo numerico, ma il segno tangibile di una rivoluzione nelle abitudini quotidiane. I cittadini campani ci stanno dicendo che desiderano riappropriarsi del proprio tempo. Questo record per noi non è solo un traguardo di rete, ma la conferma che la libertà e la flessibilità del modello Out of Home sono ormai entrate a far parte della vita di tutti i giorni” – dichiara Nicola D’Elia, Managing Director InPost Italia.