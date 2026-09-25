Si doveva sposare ma è stato arrestato poco prima delle nozze: cosa è successo

Un uomo di 23 anni, residente a Villaricca, è stato arrestato proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto sposarsi: un matrimonio rimandato a seguito dell’intervento dei carabinieri che avrebbero fermato il giovane in flagranza di reato per illeciti legati alla droga.

Villaricca, arrestato nel giorno del suo matrimonio

Il 23enne, nella serata di ieri, sarebbe stato arrestato a Quarto in flagranza di reato, dai carabinieri del Nucleo Operativo di Pozzuoli, impegnati in un intervento che avrebbe portato al recupero di circa 70 grammi di sostanza stupefacente. Stando a quanto rende noto Il Mattino, per gli investigatori si tratterebbe di merce già suddivisa e pronta per lo spaccio.

Di qui il fermo per il giovane che è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al giudice, in programma questa mattina. Il giudice potrebbe decidere di convalidare l’arresto, attuando unitamente l’applicazione di una misura cautelare. Al contrario, il 23enne potrebbe essere prosciolto dalle accuse.

Resta comunque il fatto che la vicenda giudiziaria lo abbia coinvolto in pieno proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto promettere amore eterno alla sua compagna.