Madonna che scioglie i nodi, la festa a Napoli: processione, Supplica e rito dell’incendio

Si terrà lunedì 28 settembre 2026 a Napoli la Festa della Madonna che Scioglie i Nodi, la ricorrenza che ogni anno si svolge presso la Parrocchia di Santa Maria Incoronatella nella Pietà dei Turchini, nel centro storico della città, considerata punto di riferimento nazionale per la devozione alla Beata Vergine.

Madonna che scioglie i nodi 2026: la festa a Napoli

Fino al 27 settembre, ogni giorno, alle ore 18:00 si terrà la Novena alla Vergine con il testo della preghiera approvato dall’Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Domenico Battaglia. Domenica 27 alle ore 19:00 ci sarà la Santa Messa solenne, in diretta TV su Tele A (canale 13), Contrasto TV (canale 268) visibile in tutta Italia e sul canale Youtube Maria che Scioglie i Nodi.

Seguirà, alle 20:00, la Processione del quadro di Maria per il centro storico, accompagnato dalle congreghe, associazioni religiose e dai devoti. Il quadro uscirà dalla chiesa e, dopo una sosta di preghiera davanti al Comune di Napoli per invocare benedizioni sulla città, percorrerà via Verdi, via Santa Brigida, via Toledo, via Diaz e via Medina per poi fare rientro nella parrocchia.

Lunedì 28 settembre sarà il giorno della festa vera e propria, nel quale si ricorda il primo nodo sciolto per intercessione della Madonna e la preghiera di Jacob Rem ai coniugi Wolfgang Langenmantel e Sophia Rentz, sposi che attraversavano una profonda crisi matrimoniale: era il 28 settembre 1615.

La chiesa aprirà alle ore 6:30 con il “Buongiorno Maria” seguito dalla recita del Santo Rosario con l’offerta alla Vergine del “nodo più difficile” che attanaglia la vita dei fedeli. Al termine della Messa i nodi saranno bruciati con il tradizionale incendio dei nodi. La celebrazione sarà trasmessa ancora una volta in diretta sugli stessi canali. La Supplica si terrà alle 12:00 mentre la Santa Messa sarà replicata alle 18:30.

La storia del “nodo” degli sposi

È un matrimonio che risale a quattro secoli fa, anno 1612, quando il nobile Wolfgang Langenmantel (1637) sposò Sophia Rentz (1649). Appena tre anni dopo, a causa di una serie di incomprensioni e diverbi che ne avevano minato il legame, i due sposi si trovavano in piena crisi e meditavano di separarsi. Ma prima di risolversi in tal senso, Wolfgang si recò a Ingolstadt, a una settantina di chilometri da Augusta, per consigliarsi con padre Jakob Rem (1618), un gesuita morto in odore di santità, a cui si deve l’invocazione Mater ter admirabilis (“Madre tre volte ammirabile”).

Il buon sacerdote affidò la difficile situazione matrimoniale a Maria Santissima e iniziò a pregare insieme a Wolfgang per custodire il sacramento. Il 28 settembre 1615, nell’ultimo dei loro quattro incontri, lo sposo consegnò a padre Rem il nastro nuziale. Ai tempi, durante la celebrazione del matrimonio, era usuale legare le mani degli sposi con un nastro bianco, segno del vincolo indissolubile. Dopo ogni litigio con il marito, Sophia faceva un nodo al nastro, cosicché quello consegnato a padre Rem risultava pieno di nodi.

Ebbene, quel 28 settembre, un sabato, il sacerdote gesuita, in preghiera davanti a un’icona della Beata Vergine, sollevò il nastro nuziale e disse: «Con questo atto religioso innalzo il vincolo del matrimonio, sciolgo tutti i nodi e lo appiano». Miracolosamente i nodi si sciolsero e il nastro riacquistò il suo candore. Tra Wolfgang e Sophia ritornò la pace e il matrimonio fu salvo.

Alcuni decenni dopo la loro morte, un nipote di Wolfgang e Sophia, Hieronymus Ambrosius von Langenmantel (1641-1718), canonico nella chiesa di San Pietro ad Augusta, commissionò un dipinto che raccontasse il soccorso celeste al matrimonio dei propri nonni. L’opera fu eseguita, nel 1687, dal pittore tedesco Johann Georg Melchior Schmidtner, che dipinse Maria nell’atto di sciogliere i nodi di un nastro tenuto ai suoi lati da due angeli: uno alla sua sinistra, che la guarda porgendole i grovigli; e l’altro alla sua destra, con lo sguardo verso l’osservatore, a cui mostra il nastro perfettamente sciolto dalla Madre di Dio.