Al Palazzo Reale per ammirare le stelle: notte magica sul Belvedere mozzafiato di Napoli

Venerdì 2 ottobre 2026, al Palazzo Reale di Napoli, torna Seconda stella a destra, la speciale iniziativa lanciata in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, incentrata sull’osservazione astronomica direttamente dal Belvedere del sito, regalando una serata speciale sotto le stelle.

Serata tra le stelle sul Belvedere di Palazzo Reale a Napoli

Si tratta del terzo appuntamento dell’iniziativa organizzata in sinergia con l’Osservatorio di Capodimonte, grazie alla quale i visitatori potranno accedere, tramite il nuovo ascensore di recente realizzazione, allo spazio del Belvedere. Attraverso l’utilizzo di un telescopio professionale, gli astronomi dell’Osservatorio condurranno i visitatori in una sessione dedicata all’orientamento astronomico che vedrà protagonista indiscusso il pianeta Saturno, pronto a incantare il pubblico con il suo magnifico sistema di anelli.

Le visite si terranno alle ore 20:45, alle 21:30 e alle 22:15, con una durata di circa 30 minuti. La capienza massima per ogni turno di visita è di 5 persone mentre il costo è di 5 euro in aggiunta al biglietto serale del Museo (intero 5 euro, ridotto 2 euro con gratuità e agevolazioni secondo legge).

Nella stessa serata sia il Palazzo Reale che il Museo Pignatelli apriranno al pubblico in orario notturno. Il Palazzo Reale sarà accessibile dalle 20:00 a mezzanotte, con ultimo ingresso alle 23:00, al costo ridotto di 5 euro, mentre il Museo Pignatelli resterà visitabile dalle 19:30 alle 23:30 con ultimo ingresso alle 22:30 al costo di 3 euro.

In occasione dell’apertura serale il Museo Pignatelli ospiterà presso i suoi spazi una rievocazione storica teatralizzata ambientata nella Napoli del 1856 realizzata a cura dall’Associazione Rievocatori Storici Fantasie D’Epoca attraverso tableaux vivants (quadri viventi), brevi momenti interpretativi, esecuzione di canti appartenenti al repertorio storico e dimostrazioni di ballo d’epoca. Le esibizioni di ballo storico, curate dall’Associazione Passi e Note, diretta da Luisa Tranchino, prevedono danze coerenti con il periodo storico rappresentato e il coinvolgimento del pubblico.

L’evento si svolgerà dalle ore 20,30 alle ore 22,30 circa ed è incluso nel biglietto d’ingresso serale al Museo. La partecipazione è consentita fino al raggiungimento della capienza massima della Sala da Ballo (100 persone).