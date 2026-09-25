Napoli protagonista in TV: è ancora di Sannino e Ricciardi la nuova sigla di Domenica In

Saranno ancora una volta Andrea Sannino e Franco Ricciardi le voci d’eccezione che accompagneranno l’intera edizione di Domenica In: per la seconda volta, il duo partenopeo, ha firmato la sigla di uno dei programmi televisivi più seguiti di sempre.

La sigla di Domenica In è di Andrea Sannino e Franco Ricciardi

La nuova canzone, che aprirà ufficialmente la nuova stagione della trasmissione condotta da Mara Venier, sarà presentata per la prima volta domenica 27 settembre, in diretta su Rai 1. Ad anticiparlo è stato proprio Andrea Sannino, pubblicando uno scatto che lo ritrae in compagnia del collega Franco Ricciardi e di Mara Venier.

“Siamo felici e onorati di condividere con voi una bella notizia, a due anni di distanza dalla prima sigla, canteremo ancora una volta la nuova sigla di Domenica in edizione 2026/2027. È la seconda volta, ed è forse un piccolo record di cui siamo onorati e lusingati” – ha scritto Sannino sui suoi canali social.

“Grazie Mara per la stima, la fiducia e tutto l’amore che da sempre ci dimostri e grazie a tutta la famiglia di Domenica in. Ci vediamo domenica 27 settembre per l’apertura di stagione in diretta su Raiuno. La canzone si chiamerá Domenica in ovviamente. Non mancate” – ha concluso.

Un altro grande traguardo per l’intera città partenopea che continua collezionare successi nei più disparati ambiti, dallo sport alla musica passando per il boom turistico, fino a diventare protagonista indiscussa sulla rete televisiva nazionale.