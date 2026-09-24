A Napoli 2 giorni di visite gratis per tutti: 6 ambulatori in piazza tra cardiologi e altri medici

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 farà tappa a Napoli il Tour della Salute, il primo evento itinerante, con approccio multidisciplinare, dedicato alla prevensione e alla promozione di corretti stili di vita, che darà la possibilità ai partecipanti di effettuare visite gratis direttamente in Piazza Mercato.

Tour della Salute: 2 giorni di visite gratis per tutti a Napoli

Il Tour, che quest’anno farà tappa in 15 località italiane, dal 2018 ad oggi ha già accumulato ben 70 mila ocnsulti medici gratuiti che in molti casi hanno consentito di rilevare patologie o problematiche, scongiurando conseguenze potenzialmente gravi per un gran numero di cittadini ignari.

In una fase storica in cui molte persone fanno fatica ad accedere alle cure e all’assistenza sanitaria, la funzione svolta dal Tour della Salute assume dunque ulteriore importanza. La prevenzione, oggi più che mai, risulta infatti fondamentale: per l’individuo e per l’intera collettività.

Napoli rappresenta l’unica tappa campana del tour 2026. L’evento sarà ospitato in Piazza Mercato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 di sabato 26 e domenica 27 settembre. La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, è promossa da ASC Attività Sportive Confederate, con i patrocini del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e con il contributo non condizionato di EG STADA Group.

In Piazza Mercato sarà allestito un vero e proprio villaggio della salute e dello sport, attrezzato con 6 ambulatori, nei quali sarà possibile sottoporsi gratuitamente e in piena sicurezza, sotto il controllo di qualificati esponenti delle principali società scientifiche, a consulti di tipo cardiologico, reumatologico, dermatologico, nutrizionale e psicologico. Completa il quadro lo spazio riservato ai colloqui con un medico veterinario sulle problematiche degli animali da affezione. In entrambe le giornate sarà poi distribuito materiale informativo, curato da Federfarma, sui servizi di prevenzione e screening disponibili nelle farmacie.

Contestualmente saranno proposte diverse attività ludiche e aggregative, per grandi e piccini, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della pratica sportiva e dell’attività motoria, nell’ottica della prevenzione e della salvaguardia del benessere psicofisico. In particolare, il personale specializzato, aderente alla rete ASC, coinvolgerà il pubblico nelle rispettive discipline e fornirà dimostrazioni delle proprie abilità: a Napoli spazio ad atletica, judo, danza, yoga e tanto altro, grazie alle collaborazioni con Atletica Napoli, Atletica Marcianise, Matese Escursioni, Gozzo Napoletano, New Atletica Afragola, Sport Events ASD, Napoli Nuoto, Sport Bum Napoli, GuestItaly, Associazione Nuova Europea Protezione Civile OVD, Centro Etoile e Accademia Effetto Danza.

DICHIARAZIONI PER LA STAMPA

“Lo sport è un potente strumento di prevenzione, benessere e qualità della vita. Come A.S.C., crediamo fermamente che praticare attività fisica con regolarità sia uno dei pilastri fondamentali per una vita sana ed equilibrata, capace di ridurre i rischi legati alle principali patologie e di migliorare il benessere psicofisico a tutte le età. Il Tour della Salute rappresenta per noi un’occasione preziosa per ribadire questo messaggio e avvicinare sempre più persone a uno stile di vita attivo e consapevole” – ha dichiarato Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale ASC.

“In linea con la nostra purpose, Caring for people’s health, siamo orgogliosi di essere anche per il 2026 trusted partner del Tour della Salute. Questo tour itinerante, che sensibilizza la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e dell’aderenza alle terapie, rappresenta un progetto multidisciplinare concreto e utile, in grado di rispondere a bisogni di salute reali e in continua evoluzione” – ha continuato Salvatore Brutti, General Manager & Managing Director EG STADA Group.

Di seguito le prossime tappe: Friuli Venezia Giulia (Gorizia 11/12 aprile); Veneto (Chioggia 18/19 aprile); Liguria (Imperia 9/10 maggio); Emilia Romagna (Imola 16/17 maggio); Piemonte (Torino 23/24 maggio); Lazio (Latina 30/31 maggio); Umbria (Perugia 29/30 agosto); Toscana (Grosseto 5/6 settembre); Marche (Fano 12/13 settembre); Abruzzo (Pescara 19/20 settembre); Campania (Napoli 26/27 settembre); Lombardia (Sondrio 3/4 ottobre); Puglia (Bari 10/11 ottobre); Sicilia (Palermo 17/18 ottobre); Calabria (Reggio Calabria 24/25 ottobre).