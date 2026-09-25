Spettacoli fronte mare tra le meraviglie della Gaiola, l’ingresso è gratis: come partecipare

Il 27 settembre, a partire dalle ore 17:30, prende il via il Lazzaro Festival, la rassegna di spettacoli che si terrà a Napoli, nello scenario mozzafiato del CERD del Parco Archeologico Sommerso di Gaiola. L’ingresso è gratuito.

Lazzaro Festival, spettacoli gratis fronte mare alla Gaiola

Una serata fronte mare, dedicata all’arte e allo spettacolo, promossa e co-finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026/2027. L’iniziativa è gratuita ma con posti limitati: sono circa 50 i posti disponibili da prenotare scrivendo una mail a lazzaro.festival@gmail.com.

In scena andranno le prime quattro parti del ciclo di commedie brevi “La magia dell’uovo” di Gian Maria Cervo. Irriverente, audace, comica e mistica allo stesso tempo, questa tetralogia diretta da Flavio Albanese connette il carattere ribelle di Napoli al mito di Virgilio alla commedia dell’arte e a Pulcinella.

Un evento capace di creare una particolare connessione concettuale tra il tema degli spettacoli e il luogo che li ospita. Si tratta di un lavoro di riscoperta dei culti virgiliani e di loro riconnessione con altre figure della cultura magica napoletana, a partire da quella di Pulcinella. È anche un tentativo di riprendere voci quasi dimenticate a Napoli e quindi di sovrapporre la pratica teatrale a quella museale.

Del cast fanno parte: Eugenio Castaldo, Antonio Ciorfito, Luca Iervolino, Francesco Petruzzelli, Graziano Purgante e Margherita Romeo. Il disegno del suono è di Mario Gabola. Le iniziative sono a cura di MuseuM Live in collaborazione con Parco Sommerso Gaiola, Fondazione Napoli C’entro, la Soprintendenza ABAP dell’Area Metropolitana di Napoli e il MUDD, Museo Diocesano Diffuso.