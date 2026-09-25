Premio Fratelli De Filippo, a Torre del Greco la IX edizione tra teatro, cinema e cultura

Torna a Torre del Greco il Premio Fratelli De Filippo “Macte Virtute Esto”, giunto alla sua IX edizione nella sezione “Teatro e Cinema”. L’appuntamento è fissato per sabato 26 settembre alle ore 17:30 presso il Lavela Beach Club, dove il mondo dello spettacolo incontrerà i temi della cultura, dell’impegno civile e della tutela del territorio.

La manifestazione è promossa dal Corpo Provinciale Guardie Ambientali Volontarie Napoli ODV-ETS (Corpo GAV) e quest’anno si presenta come un vero e proprio premio alla cultura a 360 gradi. Al centro dell’iniziativa non ci sarà soltanto l’arte dello spettacolo, ma anche la sensibilizzazione sui valori legati alla salvaguardia dell’ambiente, alla protezione degli animali e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

Teatro e cinema per promuovere il territorio

Per il Corpo GAV, quotidianamente impegnato nella vigilanza ambientale, nella prevenzione del randagismo e nella valorizzazione del patrimonio del territorio, la serata rappresenta anche un’occasione per avvicinare il pubblico a questi temi attraverso il linguaggio dell’arte e della cultura.

La scelta di Torre del Greco assume inoltre un significato particolare. Nella città conosciuta per la tradizione del corallo e del cammeo, il Premio punta infatti a mettere in relazione l’artigianato locale, la grande tradizione dello spettacolo italiano e l’attenzione verso la tutela del bene comune.

I protagonisti della IX edizione

La kermesse vedrà la partecipazione di numerose personalità del mondo del teatro, del cinema e della cultura, proponendo una panoramica sulle diverse espressioni artistiche del Paese. La serata sarà condotta da Erennio De Vita e Maria Consiglia Izzo.

Nel corso dell’evento saranno assegnati i riconoscimenti alle Eccellenze Artistiche e alla carriera. Tra i protagonisti indicati per i premi figurano Giacomo Rizzo, Marzio Honorato, Patrizio Rispo e Maria Grazia Cucinotta, interpreti che hanno contribuito, attraverso il proprio percorso professionale, al patrimonio dello spettacolo italiano.

Spazio anche ai giovani talenti

Una parte della manifestazione sarà dedicata anche alle nuove generazioni. Il Premio prevede infatti il riconoscimento dei Giovani Talenti e delle Giovani Eccellenze del panorama teatrale e cinematografico.

La IX edizione del Premio Fratelli De Filippo si propone così di unire memoria e futuro: da una parte la valorizzazione delle figure e delle professionalità che hanno segnato la scena nazionale, dall’altra l’attenzione verso i giovani che stanno costruendo il proprio percorso nel teatro e nel cinema.

Un appuntamento che, attraverso lo spettacolo, intende quindi promuovere anche una riflessione più ampia sul rapporto tra cultura, territorio e responsabilità verso la comunità, nel segno dei valori portati avanti dal Corpo GAV.