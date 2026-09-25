America’s Cup, le pedane con sdraio sul mare incantano tutti. L’annuncio: “Le lasceremo”

Nella seconda giornata delle regate preliminari dell’America’s Cup a Napoli, l’assessora al Turismo, direttamente dalle pedane installate sul mare per l’occasione, ha voluto lanciare una grande novità.

Pedane sul mare per l’America’s Cup a Napoli: l’annuncio

In occasione dell’evento di risonanza mondiale, per consentire a cittadini e visitatori di seguire la competizione, godendo dello spettacolare panorama partenopeo, sono state allestite delle grandi pedane, effetto legno, affacciate direttamente sul mare del Golfo. Uno spazio elegante e dalla vista mozzafiato, arricchito dalla presenza di comode sdraio di design, in bianco e legno, perfettamente abbinate all’ambiente circostante.

Già alcuni cittadini, godendo del servizio gratuito, apprezzando la funzionalità dell’area adibita, avevano avanzato la proposta di lasciare le pedane anche al termine della gara. Richiesta che sembra essere stata accolta dall’amministrazione comunale che potrebbe estendere l’utilizzo della zona anche durante i mesi estivi.

“Un bellissimo spettacolo, il mare e il Golfo di Napoli alla mia destra e io sto camminando su queste pedane che finalmente siamo riusciti a mettere sullo scoglione di via Caracciolo. Il sindaco lo ha detto con chiarezza: ci batteremo per lasciarle qui almeno nei mesi estivi, in modo tale che i napoletani, le napoletane e i tantissimi turisti che arrivano nella nostra città possano godere veramente e gratuitamente il nostro meraviglioso mare. Buona seconda giornata di Coppa America” – ha annunciato l’assessora Armato.

Intanto si segnano già numeri importanti per quanto riguarda i flussi turistici: sempre l’assessora Armato ha fatto sapere che soltanto in questa settimana è già stata raggiunta la soglia dei 770 mila turisti.