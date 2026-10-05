Sequestrati 100 chili di pesce a Torre del Greco: nei guai 4 attività commerciali

Sequestro di 100 chili di pesce e altro prodotto ittico non conforme a Torre del Greco. Ad essere state sanzionate sono 4 attività commerciali, per un ammontare complessivo di 8000 mila di multe.

100 chili di pesce sequestrato a Torre del Greco

Nell’ambito delle attività di vigilanza sulla filiera ittica coordinata dalla Direzione marittima della Campania, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare e la corretta informazione dei consumatori, il personale della Guardia Costiera di Torre del Greco ha condotto nella serata di sabato scorso una mirata operazione di controllo presso i ristoranti della città corallina.



Nel corso dei sopra citati controlli sono state sanzionate amministrativamente 4 attività commerciali per un totale di 8.000 euro e sottoposti a sequestro circa 100 kg di prodotto ittico privo della documentazione minima necessaria. La tracciabilità del pesce è essenziale perché garantisce la sicurezza alimentare, contrasta la pesca illegale e protegge l’ambiente marino.

L’attività della Capitaneria di porto di Torre del Greco si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo che la Direzione marittima della Campania svolge sull’intera filiera ittica, dal mare fino ai punti di vendita, con l’obiettivo di contrastare le condotte illecite, tutelare le risorse marine e garantire ai consumatori la corretta provenienza del prodotto.