Pizza Village, da Andrea Sannino a Franco Ricciardi e Rosario Miraggio: i concerti gratis
Giu 29, 2026 - Veronica Ronza
Rosario Miraggio e Gianluca Capozzi
Dal 7 al 12 luglio 2026 torna il Coca Cola Pizza Village, il grande evento dedicato alla pizza che quest’anno si terra sul lungomare Pertini di Pozzuoli, dando il via ad una settimana ricca di sapori e musica: oltre alle pizzerie presenti sono stati svelati i nomi dei cantanti e gli ospiti che allieteranno le serate del festival.
Pizza Village 2026 a Pozzuoli: tutti i concerti e i cantanti
Per sei giorni Pozzuoli ospiterà il villaggio della pizza tra degustazioni, incontri, intrattenimento musicale e attività dedicate al pubblico, in un contesto completamente rinnovato. Il palco del Coca Cola Pizza Village ospiterà, per l’intera durata della kermesse, svariati artisti, tra i più affermati della scena musicale napoletana e nazionale.
Di seguito il programma d’intrattenimento completo:
7 LUGLIO
Franco Ricciardi live talk con Gianni Simioli – Mavi – Zona Sud.
8 LUGLIO
Kamaak – Viscardi (da X-Factor).
9 LUGLIO
Marco Zurzolo Band – Tony Tammaro – Monica Sarnelli – Gabriele Esposito – Gianluca Capozzi.
10 LUGLIO
I Furia – Andrea Heros – Walter Ricci – Gigi Soriani – I Desideri.
11 LUGLIO
Andrea Sannino – Anema Music – Francesco Da Vinci – Roberto Colella – Ste.
12 LUGLIO
Rosario Miraggio – That’s Napoli – Ivan Granatino – Ebbanesis.
La partecipazione agli spettacoli è gratuita. Per la serata inaugurale è già possibile acquistare i biglietti, sulla piattaforma online, per usufruire di una speciale offerta: 2 menù completi, solo per la data del 7 luglio, costeranno solo 16 euro invece di 32 euro (quindi 8 euro a persona) includendo 2 pizze, 2 bibite e 2 dolci.
Le pizzerie presenti
- Ammaccamm
- Antica Pizzeria da Gennaro
- Da Mario
- Donna Sofia ai Tribunali
- Errico Porzio
- Farinati Pizza and More
- Fermento
- Guappo Amoriello senza glutine
- I Damiano pizza concept
- Il mio viaggio a Napoli
- I Mascalzoni latini
- Jessica De Vivo
- Lucignolo Bella Pizza
- Picea
- Pisani Pizzeria
- Pizzaingrammi
- Pizzeria roulette
- Porzio…ni
- Spicchi di Luna
- Vesi
- Vincenzo Capuano
- Zia Esterino Sorbillo