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Pizza Village, da Andrea Sannino a Franco Ricciardi e Rosario Miraggio: i concerti gratis

Giu 29, 2026 - Veronica Ronza

Rosario Miraggio e Gianluca Capozzi

Dal 7 al 12 luglio 2026 torna il Coca Cola Pizza Village, il grande evento dedicato alla pizza che quest’anno si terra sul lungomare Pertini di Pozzuoli, dando il via ad una settimana ricca di sapori e musica: oltre alle pizzerie presenti sono stati svelati i nomi dei cantanti e gli ospiti che allieteranno le serate del festival.

Pizza Village 2026 a Pozzuoli: tutti i concerti e i cantanti

Per sei giorni Pozzuoli ospiterà il villaggio della pizza tra degustazioni, incontri, intrattenimento musicale e attività dedicate al pubblico, in un contesto completamente rinnovato. Il palco del Coca Cola Pizza Village ospiterà, per l’intera durata della kermesse, svariati artisti, tra i più affermati della scena musicale napoletana e nazionale.

Di seguito il programma d’intrattenimento completo:

7 LUGLIO
Franco Ricciardi live talk con Gianni Simioli – MaviZona Sud.

8 LUGLIO
Kamaak Viscardi (da X-Factor).

9 LUGLIO
Marco Zurzolo Band – Tony TammaroMonica Sarnelli – Gabriele Esposito – Gianluca Capozzi.

10 LUGLIO
I Furia – Andrea Heros – Walter Ricci – Gigi Soriani I Desideri.

11 LUGLIO
Andrea Sannino – Anema Music – Francesco Da Vinci – Roberto Colella – Ste.

12 LUGLIO
Rosario Miraggio – That’s Napoli – Ivan Granatino – Ebbanesis.

La partecipazione agli spettacoli è gratuita. Per la serata inaugurale è già possibile acquistare i biglietti, sulla piattaforma online, per usufruire di una speciale offerta: 2 menù completi, solo per la data del 7 luglio, costeranno solo 16 euro invece di 32 euro (quindi 8 euro a persona) includendo 2 pizze, 2 bibite e 2 dolci.

Le pizzerie presenti

  1. Ammaccamm
  2. Antica Pizzeria da Gennaro
  3. Da Mario
  4. Donna Sofia ai Tribunali
  5. Errico Porzio
  6. Farinati Pizza and More
  7. Fermento
  8. Guappo Amoriello senza glutine
  9. I Damiano pizza concept
  10. Il mio viaggio a Napoli
  11. I Mascalzoni latini
  12. Jessica De Vivo
  13. Lucignolo Bella Pizza
  14. Picea
  15. Pisani Pizzeria
  16. Pizzaingrammi
  17. Pizzeria roulette
  18. Porzio…ni
  19. Spicchi di Luna
  20. Vesi
  21. Vincenzo Capuano
  22. Zia Esterino Sorbillo

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concertoPizza Village
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre