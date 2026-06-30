Arriva il primo nuovo treno della Vesuviana, saranno 46: più sicuri, comodi e tecnologici

Entrerà ben presto in circolazione il primo nuovo treno della vesuviana di Napoli, inaugurando una stagione di rinascita per l’intero servizio: a confermarlo è l’EAV.

Vesuviana di Napoli: via al primo treno nuovo

Stando a quanto rende noto l’EAV, la Stadler ha ottenuto l’AMIS per il primo nuovo treno della linea Circumvesuviana. Un risultato che l’azienda definisce “storico” e che chiude un cerchio di lavori intensi, su carta e binari, durato circa 20 mesi.

“Un lavoro sofferto ma che apre uno scenario di ottimismo. Nelle prossime settimane finalmente vedremo circolare il primo treno nuovo tanto atteso. Un treno ‘Taylor made’ per l’infrastruttura vesuviana compatibile sia con l’attuale segnalamento ferroviario che con quello piu’ innovativo (ETCS) in costruzione da parte di ALSTOM” – si legge nella nota dell’EAV.

“Ieri intanto è stato anche consegnato il dodicesimo treno a Napoli. Lo scoglio duro era avere l’AMIS per il primo, ora il percorso si semplifica. Entro Dicembre li avremo tutti e dodici i treni in esercizio. Entro il 2027 saranno, secondo il cronoprogramma di STADLER, 46. Un ringraziamento particolare ad ANSFISA ed ai lavoratori delle imprese coinvolte (EAV, Stadler, CERTIFER, Hitachi, RINA, ecc)”.

Entro la fine dell’anno, dunque, i nuovi treni immessi in servizio saranno 12. Un numero destinato ad aumentare l’anno successivo con l’attivazione di ulteriori treni che porteranno il totale a 46. Il rinnovo del materiale rotabile della rete Circumvesuviana rappresenta una delle sfide ingegneristiche più complesse nel panorama del trasporto rapido di massa regionale, per superare i vincoli storici dello scartamento ridotto (950 mm), portando standard di sicurezza, comfort e digitalizzazione ai massimi livelli europei rispettando allo stesso tempo anche gli obiettivi del PNRR.