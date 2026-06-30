Estate a Napoli, tra giri in Galeone gratis e concerto all’alba vista mare: 4 mesi di eventi

Dal 2 luglio al 4 ottobre 2026 torna Vedi Napoli d’estate e poi torni, la quinta edizione del progetto ideato, sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, che darà il via ad un calendario ricco di eventi gratis.

Vedi Napoli d’estate 2026: tanti eventi mozzafiato gratis

Quest’anno, la rassegna rende omaggio al mare, regalando a cittadini e turisti la straordinaria esperienza di un viaggio a bordo di un Galeone, ammirando lo skyline di Napoli. Protagonisti anche il mistery e noir che renderanno la città uno scenario perfetto di segreti e delitti.

Non mancherà il tributo al grande patrimonio musicale napoletano e mediterraneo con il concerto all’alba di Ferragosto sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo. Il programma è stato presentato alla stampa, che ha partecipato a un press tour in anteprima a bordo del Galeone, dall’assessora al Turismo e alle attività produttive Teresa Armato, dallo scrittore e divulgatore Amedeo Colella e dal direttore artistico del Festival del Giallo Città di Napoli Ciro Sabatino.

Il programma

RACCONTI DI NAPOLI DAL MARE

Saranno previsti 18 tour a bordo del Galeone e due itinerari: “Otium. Posillipo e le ville di ozio” e “Negotium. Le attività produttive verso Vigliena e Pietrarsa”. A bordo, insieme a una guida turistica che racconterà la storia dei luoghi, ci sarà lo scrittore e divulgatore Amedeo Colella che, nei panni di ’O Prufessore, renderà il viaggio un’esperienza narrativa con aneddoti su lingua, gastronomia e cultura napoletana legata al mare di Napoli, esplorando “Il mito di Partenope e le sirene”, “Posillipo, i borghi, le ville della costa”, “L’Otium degli antichi romani”, “Il fascino della Gaiola e la leggenda della villa maledetta”, “Il Castel dell’Ovo e il mito dell’uovo di Virgilio”, “Il lungomare Caracciolo e la sua trasformazione nel tempo”, “La cucina di mare napoletana: piatti tipici e antiche ricette”, “Le feste religiose legate al mare: Santa Lucia, San Gennaro e la processione via mare.

La teatralizzazione a bordo vede, insieme a Amedeo ’O Prufessore Colella, un posteggiatore napoletano che canterà canzoni ispirate dal mare; un attore professionista che, di volta in volta, assumerà le sembianze di ’o piscatore, Pullecenella e cantastorie; una danzatrice che sul ponte del galeone riproduce le danze tipiche del napoletano, che renderanno ancora più accattivante e divertente i tour.

Si salpa alle 15:45, dal 2 luglio fino al 28 agosto (2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23, 30, 31 luglio; 6, 7, 13, 16, 20, 21, 27 e 28 agosto). Punto di incontro: sotto la statua del largo in via Nazario Sauro. Ogni itinerario ha la durata di due ore e mezza (comprese le operazioni di imbarco e sbarco). Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

TOUR DEL GIALLO

Il Tour del Giallo Città di Napoli, curato nella direzione artistica da Ciro Sabatino, propone 5 tappe per 10 appuntamenti sabato e domenica mattina, dalle 10:00 alle 12:00, a partire dal 5 settembre fino al 4 ottobre. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria: redazione@gialli.it.

Sabato 5 e domenica 6 settembre

PIAZZETTA SALAZAR

Il noir mediterraneo, i vicoli stretti, la città guardata dall’alto.La prima tappa del Tour del Mistero è dedicata alla hard boiled partenopeo.

Sabato 12 e domenica 13 settembre

CAPODIMONTE

Il giallo storico, le grandi saghe letterarie con una linea di mistero.

Seconda tappa a caccia dei delitti del passato consumati negli ambienti aristocratici.

Sabato 19 e domenica 20 settembre

LA CALATA DEI DUE FRATI (POSILLIPO)

Il crime e il mare. La cronaca nera e le notti di luna piena. I pescatori, i segreti, i traffici di opere d’arte. Le barchette che arrivavano sulle scale meravigliose di Napoli che dalla strada si perdono nei fondali di Partenope la bella. Terza tappa dedicata ai grandi furti.

Sabato 26 e domenica 27 settembre

PIAZZA MERCATO

Il giallo e la seconda guerra mondiale. Il Carmine e l’aggressione al monumento di Corradino di Svevia. I segreti dell’Ahnenerbe di Himmler. I delitti delle spie di Hitler. Giallo e spionaggio all’ombra dell’orologio di Sant’Eligio.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre

FLORIDIANA

Il giallo e il romance si incontrano nel giardino segreto di Lucia Migliaccio. Delitti e tradimenti per potenti annoiati. Ma c’è anche un fantasma innamorato. L’ultima tappa è dedicata all’amore con il suo miglior narratore: Maurizio de Giovanni.

SERVIZI TURISMO

I 4 infopoint turistici in Piazza Plebiscito (angolo via Cesario Console), Piazza del Gesù, Via Morghen e Molo Angioino sono aperti tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00. In Piazza del Gesù, bagni autopulenti in funzione tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.