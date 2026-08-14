Tragedia in vacanza, malore ad Ascea: è morta sulla spiaggia, forse un colpo di caldo

Tragedia sulla spiaggia di Ascea, nel Cilento, dove questa mattina una donna è morta dopo aver accusato un malore: al momento si ipotizza che possa essere stato un colpo di calore a causare il decesso della bagnante, originaria di Pompei.

Tragedia ad Ascea, morta in spiaggia: forse un colpo di caldo

La vittima, una donna di 82 anni, stava trascorrendo le vacanze ad Ascea, in località Scogliera. Stando a quanto reso noto da Il Mattino, si sarebbe sentita male mentre si trovava al mare, sotto gli occhi increduli dei parenti e degli altri bagnanti.

Non si esclude che il forte caldo di questi ultimi giorni possa aver causato il malore, sfociato poi nel decesso dell’anziana. I presenti avrebbero lanciato subito l’allarme richiedendo l’intervento di un’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Ascea.

Nonostante i numerosi tentativi messi in campo dai sanitari per rianimare la donna, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polizia Municipale per dare il via alle indagini del caso che forniranno una ricostruzione esatta dell’accaduto.