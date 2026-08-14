Addio al grande caldo africano, arriva il fresco con il Ciclone dal Nord Europa: c’è la data

Stando alle previsioni meteo, dopo l’ondata di caldo record che persisterà fino alla giornata di Ferragosto, un break temporalesco determinerà una vera e propria svolta dal punto di vista climatico tra temporali e aria più fresca in arrivo.

Temporali e fresco dopo Ferragosto, le previsioni meteo: la data

A fornire un quadro completo della situazione meteorologica è Matteo Gussoni, meteorologo de Il Meteo. Stando a quanto confermato dall’esperto, la giornata del 15 agosto sarà ancora piuttosto calda: “Ferragosto trascorrerà ancora con tanto sole e temperature ben al di sopra della media stagionale. A pilotare questa situazione è la costante risalita di masse d’aria subtropicali provenienti direttamente dal cuore del Sahara. L’Italia e gran parte del Mediterraneo restano quindi intrappolate in una bolla d’aria rovente e stagnante che dura ormai da diverse settimane”.

Una fase di caldo opprimente che, tuttavia, avrebbe le ore contate grazie all’arrivo di una perturbazione che potrebbe mettere definitivamente fine a questa ondata di calore che ha caratterizzato la prima parte del mese di agosto.

“La prima rottura dell’assetto atmosferico avverrà nella giornata di domenica. Un ciclone in formazione sul Nord Europa riuscirà a scardinare il bordo settentrionale dell’anticiclone, inviando una rapida perturbazione. I primi temporali si svilupperanno sulle Alpi, per poi estendersi rapidamente alle vicine pianure del Nord-Ovest e alla Sardegna” – ha spiegato Gussoni.

“Da lunedì il fronte instabile sfonderà con maggiore decisione sull’Italia. Avremo temporali diffusi e intensi al Nord, in progressiva estensione anche a parte delle regioni centro-meridionali. Questo passaggio temporalesco imporrà una prima e netta battuta d’arresto alla grande calura su gran parte del Paese”.

Dunque tra domenica 16 e lunedì 17 agosto la perturbazione dovrebbe far sentire i suoi effetti in tutta Italia, da Nord a Sud.