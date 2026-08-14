Brooks Nader sceglie Capri: la modella e star di Baywatch tra le meraviglie napoletane

Anche Brooks Nader, modella americana di fama internazionale e star di Baywatch, ha scelto Capri per le sue vacanze. L’isola partenopea anche questa estate continua ad accogliere celebrità e personaggi famosi provenienti da ogni parte del mondo.

Brooks Nader sceglie Capri: la star di Baywatch in vacanza

Un vero e proprio gioiello del Golfo di Napoli, preso sempre più d’assalto dai turisti soprattutto nel periodo estivo. Tra giornate in barca, mare cristallino, shopping di lusso e serate di intrattenimento, Capri si conferma una meta d’eccellenza per il turismo internazionale.

Tra le ultime arrivate c’è Brooks Nader, tra le protagoniste del mondo dello spettacolo statunitense, che si è ritagliata alcuni giorni di relax e divertimento sull’isola caprese. Immancabile la tappa all’Anema e Core dove si è scatenata al ritmo dei più grandi tormentoni della musica partenopea. A diffonderne gli scatti sui social è stata proprio la celebre Taverna.

Bellissima ed elegantissima, nel suo lungo e trasparente abito, Brooks Nader ha impugnato il famoso tamburello, ballando tra i tavoli del locale, in compagnia di un misterioso accompagnatore. La sua presenza non è passata inosservata ai presenti che hanno riconosciuto la modella, scattando alcune foto in sua compagnia.