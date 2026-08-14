La rivolta degli abitanti di via Napoli contro la Protezione Civile: “Hanno smontato i gazebo”

Prosegue la mobilitazione dei residenti dell’area flegrea colpiti dalla scossa del 31 luglio. Questa volta a far sentire la propria voce sono gli abitanti di via Napoli, a Pozzuoli, che da giorni vivono all’aperto, sotto i gazebo allestiti dalla Protezione Civile lungo il lungomare, dopo che le loro case sono state dichiarate inagibili o hanno subito lesioni tali da rendere impossibile il rientro.

La tensione è esplosa ieri sera, quando la Protezione Civile ha rimosso i gazebo che fino a quel momento avevano garantito un minimo riparo, per poi rimontarli solo dopo le proteste dei residenti, che chiedevano tende per la notte in un momento di maltempo. Un episodio che ha acceso ulteriormente la rabbia di chi si sente lasciato solo di fronte all’emergenza. Di seguito il comunicato integrale diffuso dagli abitanti di via Napoli.

Il comunicato degli abitanti di via Napoli

“Siamo gli abitanti di via Napoli. Dopo la tremenda scossa del 31 luglio abbiamo passato intere giornate fuori dalle nostre case, al riparo solo sotto i gazebo della Protezione Civile. Abbiamo case lesionate e danneggiate e in moltissimi abbiamo avuto lo sgombero”.

“Cosa vogliamo? Una soluzione immediata, delle tende dove ripararci la notte e la messa in sicurezza delle nostre case. È mai possibile che lo Stato lasci centinaia di persone in mezzo alla strada?”.

“Ieri sera la nostra rabbia è esplosa. La Protezione Civile ha rimosso quel poco di tutela che ci era rimasta, togliendo i gazebo sul lungomare di via Napoli. Alla nostra richiesta di montare le tende per darci riparo dopo una giornata di maltempo, la risposta è stata quella di rimontare gli stessi gazebo rimossi poche ore prima. È così che lo Stato ci tratta? Senza un minimo sostegno?”.

“Vogliamo interventi immediati e soluzioni concrete! Gli affitti sono alle stelle e il CAS non è sufficiente per moltissime famiglie. Vogliamo ora una casa e una soluzione al nostro problema. A via Napoli stiamo soffrendo e vogliamo soluzioni immediate!”.