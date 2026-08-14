Ferragosto AcquaFlash e Edenlandia: concerti, ospiti d’eccezione e schiuma party gratis

Il weekend di Ferragosto 2026 trascorrerà all’insegna della musica e del divertimento ad Acquaflash ed Edenlandia, i due parchi divertimenti di Licola e Fuorigrotta (Napoli), con un programma ricco di intrattenimento.

Ferragosto 2026 ad Acquaflash ed Edenlandia: il programma

C’è grande attesa tra i giovanissimi e per gli amanti della musica Trap per il TRAPOOL PARTY che dal 14 al 16 agosto trasformerà AcquaFlash, il parco acquatico di Licola nella location dell’estate con tre giornate speciali dedicate a musica, spettacolo e DJ set di Emy Buono.

Ogni giornata avrà una Special Guest TRAP scelta tra quelle più amate dai giovanissimi: il 14 agosto si esibirà MV Killa, il 15 agosto sarà la volta di Frezza mentre il gran finale del 16 agosto è affidato a Dipinto. Tre appuntamenti per cantare, ballare, tuffarsi e vivere un’esperienza unica nel cuore dell’estate.

Divertimento assicurato anche per i bambini con le canzoni dello show di Yada che si esibirà a mezzogiorno sia a Ferragosto che il 16 agosto. Yada è una giovane artista e cantante seguitissima sul web che crea video musicali, baby dance e canzoni educative per bambini.

Per chi resta a Napoli con i bambini nel weekend di Ferragosto Edenlandia offre gratuitamente un gigantesco schiuma party nella piazza centrale del parco per il divertimento dei più piccoli alle 17,30 e alle 19,30. Edenlandia, infine, ospita lo show gratuito Yada Kids Songs: canzoncine per i più piccoli, tanti video musicali e baby dance dalle ore 19 fino al tramonto a Ferragosto e domenica 16 agosto.