Napoli Food Festival, la festa dei sapori partenopei: oltre 150 chef, pizzaioli e pasticcieri

Il 13 luglio 2026 al Parco Virgiliano di Napoli prenderà il via Napoli Food Festival, la grande festa dei sapori partenopei che alle eccellenza gastronomica della città unirà un lodevole fine benefico.

Napoli Food Festival 2026: la festa del cibo al Parco Virgiliano

L’evento vedrà protagonisti 150 operatori del gusto tra chef, pizzaioli, pasticcieri, rosticcieri e gelatai, uniti da una causa solidale: supportare le attività di Emergency, della Fondazione Santobono-Pausilipon e della Sostenitori Ospedale Santobono ETS.

Gino Sorbillo, Daniele Testa, Marco Infante, Giovanni Tammaro e Antonio Esposito sono tra gli organizzatori del Festival. Giovedì 2 luglio alle ore 11:00, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Saranno illustrati nel dettaglio i momenti salienti del festival e resi noti i nomi di ristoratori e pasticcieri che prenderanno parte alla kermesse.

Alla conferenza saranno presenti gli assessori del Comune di Napoli Teresa Armato (Turismo e Attività produttive) e Vincenzo Santagada (Verde pubblico), il presidente del Napoli Food Festival, Sergio Curcio, gli organizzatori (Gino Sorbillo, Daniele Testa, Marco Infante, Giovanni Tammaro e Antonio Esposito) e i rappresentanti delle associazioni beneficiarie della donazione.



