Malore improvviso alla guida, schianto contro un muro. La tragedia in Campania: è morto

Tragedia a Pagani, nel Salernitano, dove un uomo, noto avvocato della zona, ha perso la vita mentre era in auto, probabilmente dopo aver accusato un malore improvviso.

Tragedia a Pagani, malore in auto: morto un avvocato

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, la vittima è il 68enne Francesco Fragolino. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida della sua Smart quando si sarebbe schiantato contro un muro, all’incrocio con via Nicola Pagano.

L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un probabile malore improvviso che avrebbe colpito l’uomo facendogli perdere il controllo della vettura. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare la vittima per quasi 40 minuti, sotto gli occhi increduli dei tanti presenti accorsi per soccorrere l’uomo.

Nonostante i tentativi messi in campo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri per dare il via alle indagini e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.