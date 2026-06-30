Sparatoria a Napoli, semina il terrore con un fucile tra la gente: cosa è successo

Attimi di panico nel quartiere Montesanto, a Napoli, dove si sarebbe verificata una sparatoria: diversi i video diffusi sui social che mostrano un uomo che cammina nel bel mezzo della folla impugnando un fucile d’assalto.

Sparatoria a Montesanto: un uomo con fucile in piazza

Secondo una prima ricostruzione, fornita da Il Corriere, nel tardo pomeriggio di ieri, al culmine di una lite, qualcuno avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco in aria. Poco dopo, un’altra persona, sarebbe giunta sul posto con un Kalashnikov.

I video, registrati dai presenti e diffusi sui social, mostrano l’uomo aggirarsi in piazza con l’arma ben visibile, nel caos generale, tra urla e gente in fuga. Sarebbe poi giunta un’altra persona che avrebbe cercato di allontanare il giovane dal luogo della sparatoria.

Il mitra sarebbe stato ritrovato poco dopo, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo predisposto dalla Questura di Napoli, sotto un’auto parcheggiata. Le indagini ora proseguono per individuare il proprietario dell’arma e le persone coinvolte in quella che potrebbe rivelarsi una vera e propria stesa.

Intanto, tre persone sono state condotte in commissariato per essere ascoltate dagli inquirenti. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei commissariati Dante e Montecalvario hanno identificato 244 persone, di cui 52 con precedenti di polizia. Sono stati controllati anche 77 veicoli.

