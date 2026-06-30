Le vittime campane del terremoto in Venezuela: morta intera famiglia con bimbo di 3 anni

Si aggrava il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela: tra i corpi privi di vita ci sono anche quelli di una famiglia campana, originaria di Marina di Camerota, celebre località balneare in provincia di Salerno.

Terremoto Venezuela, altre 5 vittime di Marina di Camerota

Un’intera famiglia, originaria di Licusati, sarebbe stata estratta senza vita dalle macerie a seguito del violento sisma. Si tratta di Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo, il piccolo Emanuel Garofalo ( di soli 3 anni) e Luis Aguilar.

“L’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Camerota esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo, del piccolo Emanuel Garofalo e di Luis Aguilar, familiari originari di Licusati, vittime del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela“ – si legge nella nota di cordoglio diffusa dal Comune di Marina di Camerota.

“Camerota, conosciuta come il Venezuela d’Italia per lo storico e profondo legame con il Paese sudamericano, vive questa tragedia con particolare partecipazione e commozione. Ai familiari, agli amici e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa immane tragedia giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio sincero dell’intera comunità di Camerota”.

Poco prima era stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, 63enne originario di Laviano (provincia di Salerno), nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas. Pare che risultino, invece, ancora disperse la moglie Trini Adrian, 53 anni, e la figlia Isabella, 22 anni.

A perdere la vita anche Francesca Mannina, 42enne, figlia di emigrati di Balestrate (Palermo), e Giuseppe Colaianni, 56enne originario di Calascibetta. Vi sarebbero anche altre due vittime italo-venezuelane ancora non identificate.