Ondate di calore a Napoli, scatta l’allerta rossa: è la più forte e rischiosa, quanto durerà

ll Ministero della Salute ha emesso un bollettino relativo alle previsioni sulle ondate di calore per la città di Napoli valido fino a mercoledì 1 luglio: per le giornate di domani e mercoledì è previsto un livello di allerta 3, con condizioni ad elevato rischio per tre o più giorni consecutivi.

Stando a quanto previsto, la temperatura massima percepita sarà di 36 gradi. L’allerta 3, contrassegnata dal colore rosso, rappresenta il livello di rischio più elevato, caratterizzato da condizioni di elevato rischio che persistono per più giornate spesso associate a tassi elevati di umidità, sole intenso e assenza di ventilazione.

Proprio in virtù del forte caldo, accompagnato all’afa e alle notti tropicali (con temperature oltre i 20 gradi anche di sera), e delle conseguenze sulla salute delle persone, l’amministrazione comunale partenopea ha diffuso una guida sulle misure di autoprotezione da adottare.

Durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore e per le successive 24 o 36 ore è bene seguire queste semplici norme di comportamento:

• Non uscire nelle ore più calde, dalle 11:00 alle 18:00.

Proteggi bambini e anziani evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.

• In casa o sul posto di lavoro, proteggiti dal calore del sole con tende o persiane e imposta il climatizzatore a una temperatura non inferiore ai 25°-27°gradi.

• Se utilizzi un ventilatore non indirizzarlo direttamente sul corpo.

• Bevi molta acqua (almeno un litro e mezzo al giorno) e mangia frutta fresca.

Evita invece bevande alcoliche, zuccherate e contenenti caffeina.

• Segui un’alimentazione equilibrata e consuma pasti leggeri.

• Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti.

• Scegli abiti comodi e leggeri ed evita fibre sintetiche.

All’aperto indossa cappelli leggeri e di colore chiaro.

• Evita di viaggiare in auto nelle ore più calde della giornata e regola l’aria condizionata a una temperatura di circa 5°gradi inferiore a quella esterna evitando di orientare il getto direttamente sui passeggeri. Non lasciare mai nell’abitacolo neonati e animali, neanche per brevi periodi.

• Evita di praticare esercizio fisico nelle ore più calde della giornata e assicurarti di mantenere una buona idratazione.

• Offri aiuto alle persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, i lattanti etc.) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.

• Assicura sempre acqua fresca agli animali domestici, anche in viaggio, e non farli uscire nelle ore più calde per evitare il contatto con l’asfalto rovente.