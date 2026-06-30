Tragedia dopo il concerto, auto contro scooter: Lucia muore a 39 anni, ferito il fidanzato

Tragedia sull’Asse Mediano dove a seguito di un grave incidente una donna, Lucia Cavaliere, di 39 anni, è morta sul colpo mentre il suo fidanzato, Sossio Margarita, 42enne, è rimasto gravemente ferito.

Incidente sull’Asse Mediano: morta una donna, ferito il fidanzato

La coppia, di Frattamaggiore, viaggiava a bordo di uno scooter. Lucia e Sossio stavano rientrando a casa dopo aver assistito ad un concerto e si trovavano a poche centinaia di metri dall’uscita dello svincolo di Frattamaggiore.

Improvvisamente, un’auto a velocità sostenuta, avrebbe tamponato violentemente lo scooter per poi schiantarsi più volte contro il guardrail. Il conducente si sarebbe poi dato alla fuga, senza fermarsi per prestare soccorso alle vittime.

Ad allertare il 118 sarebbero stati gli altri automobilisti che hanno assistito alla scena. Si sarebbero accorti che il 42enne, nonostante fosse privo di sensi, respirava ancora, mentre per la fidanzata Lucia il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.

Intanto sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia stradale di Napoli. Le indagini per ricostruire con chiarezza la dinamica della vicenda sono state avviate con l’obiettivo principale di identificare il conducente dell’auto che ha speronato lo scooter.

“L’Amministrazione Comunale di Frattamaggiore esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa della giovane concittadina che ha perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto sull’Asse Mediano. In questo momento di grande dolore, il Sindaco, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale si stringono con sincera partecipazione attorno alla famiglia della vittima, ai suoi cari e a quanti sono colpiti da questa grave perdita, rivolgendo loro le più sentite condoglianze” – si legge nella nota del Comune di Frattamaggiore.

“Un pensiero di vicinanza è rivolto anche al giovane rimasto gravemente ferito, con l’augurio che possa superare questo difficile momento. L’intera comunità di Frattamaggiore si unisce al dolore della famiglia, nel ricordo della giovane vita spezzata e nel rispetto del lutto che oggi coinvolge la città”.