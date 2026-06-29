UNITALSI, torna il soggiorno estivo a Torre del Greco: serate in musica, mare e i migliori chef per fare del bene

L’UNITALSI di Torre del Greco è pronta ad offrire anche quest’anno il suo soggiorno estivo: appuntamento fisso con il cuore grande di tanti volontari e professionisti.

Torre del Greco, dal 2 al 24 luglio il soggiorno estivo UNITALSI

Un’esperienza che intreccia accoglienza, spiritualità, momenti di relax e condivisione, trasformando luglio in un tempo di comunità autentica.

Il programma prenderà il via giovedì 2 e venerdì 3 luglio con l’accoglienza degli ospiti, mentre sabato 4 luglio sarà dedicato al tradizionale momento conviviale con l’apericena di benvenuto. Un primo abbraccio collettivo che segna l’inizio di settimane intense, fatte di relazioni, cura reciproca e partecipazione.

L’inaugurazione con il Cardinale Sepe e l’inizio del cammino estivo

La vera apertura ufficiale del soggiorno è prevista per domenica 5 luglio alle ore 19, con la Santa Messa presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe, momento centrale e simbolico che darà avvio al calendario religioso e ricreativo dell’iniziativa.

Da quel momento, il soggiorno entrerà nel vivo con un susseguirsi di giornate al mare previste per 6, 8, 10, 13, 17, 20 e 22 luglio, alternate a eventi musicali, spettacoli e momenti di intrattenimento pensati per rendere ogni giornata diversa e partecipata.

Spettacoli, musica e tradizione: un calendario ricco di eventi

Il programma si snoda tra cultura, musica e convivialità. Tra gli appuntamenti spiccano il concerto di Iacentino, polistrumentista ed arrangiatore di Torre del Greco che da tantissimi anni dona una serata del suo tour proprio all’UNITALSI corallina. Quest’anno, giovedì 9 luglio, sul palco del plesso Parrella di Viale dei Pini porterà il concerto “Volevo essere Peppino Di Capri” con la partecipazione di Rosy Busiello, dedicato al repertorio del grande artista partenopeo di cui è ormai l’acclarato erede vocale.

Spazio anche al Magma Ensemble diretto dal maestro Liborio D’Urzo (7 luglio). Il calendario si snoda tra eventi musicali e gastronomici con la Sagra del Panino il giorno 8 luglio.

Non mancheranno momenti di svago e socialità come il giro in barca a vela con la Lega Navale e la serata disco dei giovani Unitalsi (11 luglio), lo spettacolo “Sognando Grease” dell’associazione Oltre l’Arcobaleno (12 luglio), il cinema all’aperto (13 luglio) e lo spettacolo “Forza venite gente” (15 luglio).

Il calendario gastronomico prosegue con la Sagra della Pasta (16 luglio), la “Tombolata scostumata” con Lorenzo Penniello (17 luglio), la Giornata dell’Arcipesca con giro in barca, Sagra del Pesce e spettacolo di Maurizio Giobbe (18 luglio), oltre a numerose serate musicali con gli Amici della Musica, gli Under ’70 a cura di Peppe Speranza e Nicola Di Lecce con gli Etnica Ditirambo in Radici Sonore.

Spiritualità e tradizione: il cuore del soggiorno

Accanto agli eventi ricreativi, il soggiorno mantiene forte la sua dimensione spirituale con le celebrazioni eucaristiche domenicali, il pellegrinaggio del quadro della Madonna del Rosario di Pompei previsto per il 19 luglio, fino alla suggestiva processione aux flambeaux di giovedì 23 luglio, momento conclusivo carico di emozione e raccoglimento.

La partenza degli ospiti è fissata per venerdì 24 luglio, con il consueto arrivederci al prossimo anno.

“Cuore Buono di Chef”: quando la cucina diventa solidarietà

Tra gli appuntamenti più significativi spicca nuovamente la Charity Dinner “Cuore Buono di Chef”, una serata che unisce alta ristorazione e impegno sociale.

Quando l’alta professionalità della ristorazione italiana incontra il grande cuore, nasce un progetto che va oltre il gusto. Una squadra di chef e professionisti della cucina che ha scelto, da diversi anni, di mettere talento, tempo e passione al servizio della solidarietà, costruendo un menù unico pensato esclusivamente per questa notte speciale.

Pizzaioli, attività di ristorazione, sommelier, pasticcieri, i migliori cuochi e professionisti del food campano tutti insieme per una serata di beneficenza che negli ultimi anni è divenuta un appuntamento fisso dell’area vesuviana in cui la buona cucina diventa condivisione ed attraverso di essa si portano avanti progetti per le persone più bisognose. La data da cerchiare in rosso sul calendario, quest’anno, è quella di martedì 14 luglio.