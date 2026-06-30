Sagra del Mare, pesce freschissimo e vista mozzafiato sul mare di Napoli: ingresso gratis

Dal 6 all’8 agosto 2026 a Monte di Procida torna la Sagra del Mare Flegrea, l’evento dedicato alle specialità di pesce e alla gastronomia del territorio che si terrà ancora una volta nel suggestivo scenario dell’insenatura di Acquamorta.

Sagra del Mare Flegrea 2026: specialità di pesce vista mare

Tre serate dedicate ai sapori del mare, alle tradizioni, alla musica e alla bellezza di uno dei panorami più suggestivi di Napoli. La Sagra del Mare Flegrea, ormai da 35 anni, rappresenta un appuntamento fisso per cittadini e visitatori, continuando a richiamare gli amanti del buon cibo, delle specialità flegree e partenopee.

Un vero e proprio villaggio di prelibatezze fresche, autentiche e genuine da degustare in uno scenario mozzafiato, immerso nel Golfo partenopeo, sulla baia con vista su Procida e Ischia, in un’atmosfera di divertimento, tra musica e balli.

Nel corso delle tre serate dell’evento i partecipanti avranno la possibilità di perdersi in un percorso di gusto d’eccezione, tra sapori, prodotti tipici e soprattutto pesce freschissimo, ritagliandosi, allo stesso tempo, momenti di relax, svago e divertimento.

I piatti saranno direttamente cucinati sulle banchine dei ristoranti, davanti agli occhi dei commensali che potranno seguire la preparazione in tempo reale. Saranno poi consumati presso le apposite postazioni con tavoli e sedie allestite per l’occasione, con tanto di gazebi.

Al momento non sono stati resi ancora noti menù e programma completo degli spettacoli. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sui canali social della Sagra. L’ingresso è libero e gratuito.