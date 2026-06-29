“Un gol per la vita”: al Liguori sport, memoria e solidarietà nel nome di Simone De Martinis

Lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco ha ospitato il primo memorial “Un Gol per la Vita”, iniziativa promossa dall’Associazione Simone De Martinis per ricordare l’agente di polizia scomparso il cui gesto d’amore, la donazione degli organi, ha permesso di salvare sedici vite.

Un appuntamento carico di emozione che ha trasformato il terreno di gioco in uno spazio dedicato alla memoria, alla solidarietà e all’impegno civile, coinvolgendo cittadini, istituzioni, sportivi e rappresentanti del mondo dello spettacolo.

Il ricordo di Simone attraverso lo sport

Dalla commozione al sorriso, forse proprio come avrebbe voluto Simone da lassù: tra le foto dei momenti speciali della vita del 34enne torrese all’ingresso dell’impianto di viale Ungheria e gli abbracci degli amici e dei colleghi che ho anno ricordato incontrandosi in campo, sudando le maglie realizzate per l’occasione.

“Un gol per la vita”, il messaggio del primo memorial Simone De Martinis, una serata in cui il calcio è stato il bel pretesto per diffondere un messaggio di speranza e sensibilizzare sull’importanza della donazione degli organi.

Proprio quello sport che Simone amava tanto, lui, tifosissimo del Napoli. Attraverso il memorial, l’associazione nata per custodire e tramandare il ricordo di De Martinis ha voluto celebrare non soltanto la sua figura professionale e umana, ma soprattutto il valore di una scelta che continua a generare vita e speranza per tante persone.

Il cortometraggio dedicato a Simone

Il memorial si inserisce inoltre nel percorso artistico che sta prendendo forma attorno alla storia di Simone. È infatti in fase di completamento a Capri il cortometraggio “Cuore mio, cuore tuo”, scritto e diretto da Valter D’Errico.

L’opera vede la partecipazione di un cast corale composto, tra gli altri, da Claudia Gerini, Marina Suma, Luigi Zeno e Michelle Marino.

Proprio Luigi Zeno e Michelle Marino, presenti all’iniziativa, hanno consegnato a mamma Arca Colamarino la maglia commemorativa dedicata al figlio, in uno dei momenti più significativi e toccanti della giornata.

Un messaggio che guarda al futuro

“Un Gol per la Vita” nasce con l’obiettivo di diventare un appuntamento stabile, capace di mantenere viva la memoria di Simone De Martinis e, allo stesso tempo, promuovere una cultura della solidarietà e della donazione.

Una giornata in cui sport e testimonianza civile si sono intrecciati, ricordando come anche nei momenti più difficili possano nascere gesti capaci di lasciare un segno profondo nella vita degli altri. Come anche dalle lacrime può nascere un sorriso.