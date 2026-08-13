Festa del Fusillo e della Porchetta: 5 giorni di sapori genuini e vino DOC a ingresso gratis

Dal 19 al 23 agosto 2026 torna la Festa del Fusillo e della Porchetta, la grande sagra dedicata ai sapori della tradizione irpina che si terrà tra gli spazi del Parco del Sole, alla frazione San Eustachio di Montoro, in provincia di Avellino. L’ingresso è gratuito.

Festa del Fusillo e della Porchetta 2026 a Montoro: il menù

Organizzato dalla società DBR Service Srl, l’evento offrirà la possibilità a cittadini e visitatori di trascorrere ben cinque serate all’insegna del gusto e del divertimento. Eccezionalmente, domenica 23 agosto, per la giornata conclusiva, gli stand gastronomici saranno aperti anche a pranzo.

Si tratta di una sagra interamente dedicata al fusillo, rigorosamente fatto a mano, e alla porchetta tipica della zona. Piatti prelibati e serviti in diverse varianti, accompagnati dai vini DOC irpini. Un inno alla cucina genuina reso ancor più piacevole dall’incantevole scenario naturalistico di Montoro.

La Festa del Fusillo e della Porchetta rappresenta un appuntamento significativo per chi ama la semplicità e le tradizioni del luogo, regalando momenti di qualità da vivere in compagnia dei propri cari e riscoprendo la meraviglia di un paesaggio immerso nel verde.

Tra i piatti principali da degustare i Fusilli al Parco del Sole, i Fusilli alla Montorese e i Fusilli con Salsiccia e Porcini oppure la porchetta con patatine, panino con porchetta semplice, panino con porchetta, provola e patatine o panino con porchetta, pomodoro e cipolla ramata.

Non mancheranno salsiccia con porcini o patatine (anche senza glutine), caciocavallo impiccato, caciocavallo impiccato con salsa di tartufo nero, caciocavallo impiccato con pesto di pomodorini secchi e peperoncino. Per concludere in bellezza il pasto saranno servite sfogliatelle ricce e frolle. Ad accompagnare la vasta proposta culinaria, oltre alle consuete bevande e al vino rosso, l‘amatissimo vino con percoca.

Intrattenimento, orari e info utili

Musica e animazione allieteranno ogni serata della kermesse. I più piccoli potranno divertirsi anche nell’area giochi dedicata. A disposizione degli ospiti ci sarà anche un ampio parcheggio per raggiungere comodamente la location in auto.

Di seguito gli orari di apertura degli stand: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 20 a mezzanotte; domenica dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 19:30 alle 23:00. Il Parco del Sole si trova in via Flavita alla frazione Sant’Eustachio di Montoro. Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti: 353.2066201, 348.6025612, dbrservicesrl@gmail.com.