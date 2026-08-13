Miss Ondina Sport, tappa in Litoranea: tra musica e sfilate eletta la più bella di Torre del Greco

Miss Torre del Greco ha un nome ed un volto: si chiama Asia Izzo, ha 16 anni ed è la vincitrice della tappa corallina di Miss Ondina Sport 2026.

La tappa torrese di Miss Ondina Sport

Una kermesse che premia la bellezza femminile ma soprattutto il coraggio di mettersi in gioco davanti ad un pubblico ed una giuria: Miss Ondina Sport giunge con immutata freschezza all’edizione numero 33 crescendo sempre più in termini numerici e geografici.

Il concorso è da anni un’appuntamento itinerante in vari comuni della Campania ma in esso batte un cuore fortemente torrese: “Per molte ragazze è stato un primo passo verso carriere nel mondo della moda e dello spettacolo”, racconta il Conte Max, presentatore dell’evento, “ma per tutte è l’occasione di superare le proprie timidezze, acquisire fiducia. Sono tutte vincitrici perché hanno dimostrato, giovanissime, di avere fegato”.

Ideato dal prof. Geremia Schiavo, ancora presente in giuria, oggi Miss Ondina Sport è portato avanti con determinazione proprio dal Conte Max (Massimo Leone), Anna Schiavo e Domenico Gallo. Una pluriennale collaborazione con la Carpe Diem Agency che continua a valorizzare la bellezza mediterranea non come elemento estetico fine a sé stesso ma in quanto risultato di un’alimentazione sana e di una corretta attività fisica e sportiva.

Asia Izzo è Miss Torre del Greco, ha 16 anni

La tappa torrese di Miss Ondina Sport ha goduto anche del patrocinio morale del comune di Torre del Greco. L’amministrazione ha così abbracciato l’evento con la presenza in giuria della consigliera delegata allo sport Valentina Ascione.

La vincitrice della tappa che si è svolta nella bella cornice del Lido La Conchiglia, sul lungomare cittadino, è stata quindi insignita della fascia di Miss Torre del Greco. Ad indossarla è stata Asia Izzo, 16 anni, risultata la più votata tra le 22 partecipanti.

Annachiara Ottavo, invece, ha vinto la fascia di Miss Lido La Conchiglia; Miss Eleganza, invece, è la fascia vinta da Mariavittoria Riccio. Premiata anche Anna Manto come Miss Il Roma Quotidiano.