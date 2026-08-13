Vogue esalta la bellezza di Napoli: “Una New York sul mare. È la metropoli più viva d’Italia”
Ago 13, 2026 - Veronica Ronza
Napoli
Vogue Italia, la prestigiosa rivista di moda e lifestyle, ha dedicato un reportage alla città di Napoli, offrendo ai lettori una guida completa per ammirare la città in tutto il suo splendore. Un racconto meraviglioso, a cura di Elisabetta Caprotti, condiviso anche sui canali ufficiali dell’Assessorato al Turismo del Comune partenopeo.
Vogue esalta Napoli: “La città più viva d’Italia”
“Come farsi spezzare il cuore da Napoli: 50 luoghi di grazia e follia che forse non conoscete” è il titolo dell’esaustiva guida di Vogue Italia che offre ai lettori una panoramica completa per immergersi a pieno in quella che viene definita la “città più viva d’Italia”.
“Napoli profuma di funk partenopeo e di sfogliatelle calde, si apre sui cortili che nascondono alberghi-galleria. Tra palazzi nobiliari, arte contemporanea e cene sentimentali, un itinerario lento nella metropoli più viva d’Italia” – si legge all’interno dell’articolo a firma di Elisabetta Caprotti.
Napoli viene descritta come una sorta di “New York mediterranea” per riprendere le parole di Andy Warhol, il celebre artista che, quando venne in città, nel 1980, esclamò: “Amo Napoli perché mi ricorda New York.
Il reportage passa in rassegna i luoghi più spettacolari della città, i quattro libri che riescono a “far amare Napoli prima ancora di partire“, i più suggestivi hotel e residenze dove poter soggiornare per respirare tutta la magia del luogo, i ristoranti e le pasticcerie imperdibili per poter assaporare l’immensa tradizione gastronomica del posto.
Non da meno i siti culturali, ricchi di storia e fascino, ma anche i luoghi più folkloristici e paesaggistici, dal murale di Maradona allo spettacolo della Gaiola. Una città sempre più affollata di visitatori che continua a conquistare un posto di rilievo nel mondo.