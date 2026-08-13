Si trova in Campania il borgo più bello del mondo: batte quelli di Giappone e Messico
Ago 13, 2026 - Veronica Ronza
Praiano nella classifica dei borghi più belli al mondo
La Costiera Amalfitana domina la classifica dei 20 borghi più belli al mondo, stilata da Condé Nast Traveler: Praiano conquista il primo posto battendo le più grandi capitali internazionali.
I 20 borghi più belli del mondo: Praiano è al primo posto
Le grandi città rappresentano la scelta ideale per i viaggiatori, proponendo svariate esperienze per tutti i gusti, ma l’obiettivo di Condé Nast Traveler è quello di fornire un elenco di mete, di dimensioni inferiori, ma che riescono ugualmente a rivelarsi destinazioni perfette per i vacanzieri.
L’elenco spazia ovunque, dai villaggi della Groenlandia al deserto del Rajasthan, passando per le meraviglie dell’Europa che conquista ben 6 posizioni. A trionfare è l’Italia, nello specifico la Campania, con una perla della Costiera Amalfitana: il caratteristico borgo di Praiano, con il suo mare cristallino.
“A guidare la lista c’è Praiano, sulla Costiera Amalfitana, lodata per avere tutto il fascino della vicina Positano senza le folle. Per non parlare della gioia di tutte le spiagge bagnate dal sole, delle piastrelle lavorate con dettagli intricati e della sorprendente Chiesa di San Gennaro, a soli 20 minuti di auto dal suo più famoso vicino” – si legge nella descrizione.
La classifica completa
- Praiano, Italia;
- Biei, Giappone;
- Banos, Ecuador;
- Burford, Inghilterra;
- Bled, Slovenia;
- Colonia del Sacramento, Uruguay;
- Goreme, Turchia;
- Napoli, Florida, Stati Uniti;
- Ilullisat, Groenlandia;
- Itchan Kala, Uzbekistan;
- Mandawa, India;
- Lauterbrunnen, Svizzera;
- Lunenburg, Canada;
- Penglipuran, Indonesia;
- Port Fairy, Australia;
- Siwa, Egitto;
- Rothenburg ob der Tauber, Germania;
- Tepoztlan, Messico;
- Sai Kung, Hong Kong;
- Cadaquès, Spagna.