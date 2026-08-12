Spettacolo tra cielo e mare a Sorrento: drone show e fuochi mozzafiato a Ferragosto

Il 15 agosto 2026, Sorrento rinnova lo spettacolo di Ferragosto con gli scenografici fuochi d’artificio. Una proposta di Federalberghi Penisola Sorrentina che darà il via ad uno show in grado di coinvolgere turisti italiani e stranieri e, insieme a loro, l’intera comunità sorrentina.

Spettacolo a Sorrento: drone show e fuochi di Ferragosto

Si tratta di un’iniziativa che nasce dalla volontà degli albergatori di contribuire alla valorizzazione dell’immagine della destinazione attraverso un evento capace di conservare il fascino della tradizione del Ferragosto, introducendo al tempo stesso elementi di spettacolarità e innovazione.

Il programma prevede alle 21.30 e alle 22.30 due appuntamenti con il Drone Light Show by Pirofantasy, mentre alle 23.30 sarà la volta del tradizionale spettacolo pirotecnico, affidato a Pirotecnica Sorrentina. Una sequenza di eventi pensata per accompagnare il pubblico verso la notte più attesa dell’estate, offrendo una prospettiva contemporanea su una consuetudine profondamente radicata nella cultura e nell’immaginario della Penisola Sorrentina.

“Il Ferragosto – sottolinea il presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina, Costanzo Iaccarino – rappresenta da sempre un momento particolare per la nostra comunità e per i tanti ospiti che scelgono Sorrento e la Penisola Sorrentina per trascorrere le proprie vacanze. Abbiamo voluto proporre uno spettacolo che fosse allo stesso tempo rispettoso della tradizione e capace di guardare al futuro, attraverso l’innovazione tecnologica dei droni che precederà il momento conclusivo dei fuochi d’artificio”.

“È importante – aggiunge Iaccarino – sottolineare che questa iniziativa è resa possibile grazie alla sensibilità di tanti imprenditori che hanno scelto di concorrere alla sua realizzazione. Non si tratta soltanto di offrire un appuntamento di intrattenimento ai nostri ospiti, ma di investire concretamente nell’immagine della città e della Penisola Sorrentina. L’evento rivolto anche verso la comunità locale”.

A sostenere l’iniziativa è una rete di strutture ricettive, ristoranti e attività del territorio, a conferma di una partecipazione corale del comparto turistico. Un impegno che testimonia come gli operatori dell’accoglienza possano svolgere un ruolo attivo non soltanto nell’ospitalità, ma anche nella promozione e nella costruzione dell’immagine della destinazione.

Il Ferragosto 2026 di Sorrento si prepara così a trasformare il cielo e il mare in un grande palcoscenico, con la tecnologia dei droni a fare da prologo alla magia senza tempo dei fuochi d’artificio. Una contaminazione tra passato e futuro per una festa che continua a rinnovarsi, senza perdere la propria identità.