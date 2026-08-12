Vigili picchiati a colpi di casco a Torre del Greco, arresto convalidato: cosa è successo

Arresto convalidato per il 41enne accusato dell’aggressione avvenuta lo scorso lunedì 10 agosto, a Torre del Greco, ai danni di due agenti della polizia municipale.

Aggressione polizia municipale a Torre del Greco: l’arresto

Stando a quanto reso noto dall’amministrazione comunale, oltre all’arresto, è stata fissata anche la data della prima udienza del processo ordinario che si terrà nel mese di ottobre. Fino ad allora R.M., 41 anni, sarà sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma pomeridiano presso il comando della polizia municipale.

L’episodio si è verificato in via Circumvallazione dove i due malcapitati stavano effettuando il controllo di un motociclo in sosta su un marciapiede risultato sprovvisto di copertura assicurativa. Da quanto ricostruito, in quel momento in sella al ciclomotore in sosta c’era una persona, che si è qualificato come il padre del proprietario, temporaneamente assente perché impegnato in una commissione in una vicina farmacia.

L’uomo, risultato essere poi appunto R.M., è giunto sul posto poco dopo e, dopo avere inveito, si è di fatto scagliato contro gli agenti, colpendoli ripetutamente con un casco. Il 41enne è stato poi bloccato, grazie anche all’arrivo sul posto di altri componenti della polizia municipale e di una pattuglia della polizia, mentre gli agenti feriti sono stati medicati: per loro una prognosi di sette giorni. Sequestrati il mezzo e il casco usato durante l’aggressione.

Sul caso sono intervenuti il sindaco Luigi Mennella e l’assessore Ferdinando Guarino: “Quanto accaduto nella zona di via Circumvallazione – affermano – oltre a rappresentare un episodio di una gravità assoluta, che va perseguito nelle sedi opportune, testimonia anche quanto impegnativo e talvolta rischioso sia il compito affidato quotidianamente agli operatori della nostra polizia municipale“.

“Ai due agenti coinvolti, ma più in generale a tutte le forze in servizio presso il comando guidato dal dirigente Gennaro Russo, va la piena solidarietà e la vicinanza personale e dell’intera amministrazione comunale, nella certezza che tali episodi non andranno minimamente a scalfire la bontà del lavoro svolto quotidianamente a servizio della cittadinanza”.