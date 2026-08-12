Miramare, un’estate di eventi: dal tango al tributo ai Cranberries, ogni sera è uno spettacolo

L’estate è nel suo pieno, ma al Miramare di Torre del Greco la stagione entra nel vivo proprio ora con un calendario di appuntamenti molto interessanti per tutti i gusti.

Agosto e settembre saranno ancora mesi da vivere tra musica, sapori speciali, eventi e soprattutto quella che resta la vera protagonista della struttura: la vista incantevole sul Golfo di Napoli.

Affacciato direttamente sul mare della Litoranea, il Miramare è da anni uno dei luoghi simbolo del litorale torrese. Una storia iniziata nel 1958 e proseguita oggi con una formula capace di unire spiaggia, ristorazione, intrattenimento e ospitalità, sia negli spazi all’aperto che nella sala interna.

Agosto al Miramare: l’estate è ancora tutta da vivere

“Siamo ad agosto, questo è il pieno dell’estate”. È questo lo spirito con cui il Miramare si prepara a vivere le prossime settimane grazie all’entusiasmo dei gestori Diego e Santiago Faraone Mennella.

Le terrazze sul mare continuano ad accogliere il pubblico con il bar, il ristorante e la pizzeria, grazie alla collaborazione con Terra Nera Pizza & Lab, offrendo soluzioni diverse per una cena, una pizza, un aperitivo o semplicemente una serata da trascorrere davanti a uno dei panorami più suggestivi del Golfo.

Perché al Miramare, in fondo, ogni sera può diventare un evento. Il tramonto sul mare, le luci della costa, la luna e la possibilità di cenare praticamente a pochi passi dall’acqua trasformano anche una semplice uscita tra amici o una cena di coppia in un’esperienza unica.

E proprio il panorama resta il grande punto di forza della struttura: “È quello che abbiamo qui alle spalle, che tutti ci invidiano. È un bene di tutti, non è un’esclusiva del Miramare, ma qui si può vivere come credo in nessun posto del Golfo”, spiega Santiago Faraone Mennella.

Da settembre tornano tango, latino e musica dal vivo

La programmazione non si ferma: a Ferragosto un menù degustazione sia a pranzo che a cena. Al calar del sole comincia la serata live music con Enio and The Gang.

Dal 2 settembre riprenderanno le serate di tango, mentre torneranno anche gli appuntamenti settimanali dedicati alla musica latinoamericana.

A questi si aggiungeranno le serate con musica dal vivo, pensate per accompagnare il pubblico sulla terrazza e vivere il mare anche nelle prime settimane di settembre.

Tra gli appuntamenti già annunciati c’è poi una serata particolarmente attesa: il 10 settembre il Miramare ospiterà un tributo a Dolores O’Riordan, storica voce dei Cranberries, a pochi giorni dall’anniversario della sua scomparsa. A esibirsi sarà una band specializzata nel repertorio del gruppo irlandese.

Il calendario degli appuntamenti sarà aggiornato attraverso i canali social del Miramare, in particolare Facebook e Instagram.

Cena, pizza e aperitivo: quando la location fa già spettacolo

Non servono necessariamente grandi eventi per godersi il Miramare. La terrazza sul mare permette di scegliere tra una cena al ristorante, una pizza, un aperitivo o una serata più informale, sempre con il Golfo di Napoli come sfondo.

Ed ancora, al Miramare il grande evento può essere tutto tuo: compleanni, anniversari, feste, lauree e cerimonie possono essere organizzati sfruttando gli spazi esterni, personalizzando allestimenti, musica e formula gastronomica. “La possibilità di mettere i piedi in acqua, su un taglio torta fatto in spiaggia”, raccontano i Faraone Mennella, “è qualcosa di unico”.

E poi c’è il tramonto. Uno di quei momenti che al Miramare non hanno bisogno di essere organizzati: basta sedersi, ordinare qualcosa e lasciare che sia il panorama a fare il resto.

Il Miramare non chiude con l’estate

La vera sfida della struttura è però quella di andare oltre la stagione balneare. Il Miramare nasce infatti con l’obiettivo di essere una realtà attiva 12 mesi l’anno, grazie anche alla sala interna con vista sul mare, utilizzabile per eventi privati, cerimonie, incontri e occasioni conviviali.

“L’estate è ancora lunga”, ma il messaggio è chiaro: anche quando le giornate si accorciano e le terrazze lasciano spazio agli ambienti interni, il mare continua a essere parte dell’esperienza.

Perché al Miramare cambia la stagione, cambiano gli eventi, cambia l’atmosfera. Ma il panorama resta sempre lo stesso.

Miramare, dove si trova e contatti

Il Miramare è al centro della Litoranea di Torre del Greco, esattamente al civico 36.

Tel: 081 883 3552

Facebook: Miramare Torre del Greco

Instagram: miramareclub