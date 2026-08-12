L’Etna blocca Catania, l’eruzione manda in tilt l’aeroporto: quasi 1000 i voli cancellati

Da 5 giorni l’Etna tiene sotto scacco Catania, con la sua eruzione infatti ha bloccato più di 700 voli lasciando nel caos l’aeroporto Vincenzo Bellini, compresi tutti i passeggeri che erano pronti a partire o che sarebbero dovuti atterrare in questi giorni.

L’eruzione dell’Etna blocca tutti i voli da e per Catania

Al di là dello spettacolo mozzafiato che può aver offerto l’Etna, il vulcano di Catania con la sua eruzione ha piegato l’aeroporto e con esso tutto il traffico aereo che era previsto nella settimana più trafficata dell’anno.

A pochi giorni da Ferragosto, infatti, il vulcano siciliano ha eruttato lasciando ancora una volta a bocca aperta tutti, compresi i catanesi: dal cratere Voragine il 7 agosto c’è stata una fontana di lava che ha poi presto lasciato il posto alla nube di cenere.

Nube che, però, ha iniziato presto a ostacolare i voli diretti e in partenza dalla città siciliana. Di lì a poco è stato dichiaro inagibile l’aeroporto e con esso impossibilitati gli aerei a partire o atterrare in pista proprio a causa della presenza massiccia di cenere.

Una situazione che il Bellini sta vivendo da ormai 5 giorni, a singhiozzo, ma che non sembra avere ancora una fine. Sì, perché quando l’eruzione sembrava ormai stesse scemando ecco che si è formata un’altra bocca nella Valle del Bove da cui è eruttata altra lava.

Di conseguenza la mole di cenere è aumentata obbligando la procrastinazione della chiusura dell’aeroporto almeno fino a domani 13 agosto lasciando ancora una volta nel caos tutti i turisti e i cittadini che avevano programmato in questi giorni una partenza.

L’odissea dei passeggeri che dormono in aeroporto da giorni

Più di 700 voli cancellati che con tutta probabilità arriveranno quasi a 1.000 vista la concentrazione di voli programmati per Ferragosto. All’aeroporto centinaia di passeggeri sospesi che dormono da giorni a terra in attesa di una soluzione.

È questo l’attuale situazione che si vive al Bellini, tra turisti e cittadini in apprensione che hanno visto il proprio volo cancellato o dirottato agli aeroporti di Trapani e Cosimo. Un disagio ulteriore per chi non può muoversi e dovrà attendere novità a Catania.

Al momento il blocco è stato deciso fino alle 16:00 di domani, 13 agosto, ma non è una decisione permanete visti i cambi continui e repentini di programma. Catania resta sotto scacco dell’Etna e della sua magnificenza.

Molti gli avventurieri che hanno approfittato dell’evento per avvicinarsi alle zone sensibili e poter godere di un evento naturale come pochi. Un posto in prima fila per uno dei più affascinanti fenomeni che la terra regala e che impietosa non guarda in faccia a niente e nessuno.