Mare bollente e caldo estremo, l’allarme per gli allevatori: “A rischio cozze e latte”

Il caldo record di questa estate non sta colpendo soltanto le persone e l’ambiente ma sta mettendo a dura prova anche la filiera agroalimentare, compromettendo la raccolta di cozze e la produzione di latte. A lanciare l’allarme sono alcuni esperti della Federico II.

Caldo estremo e mare bollente, l’allarme: “A rischio cozze e latte”

Il surriscaldamento del mare sta compromettendo la crescita e la sopravvivenza delle cozze e di tutta la mitilicoltura nazionale. Allo stesso tempo, anche gli allevamenti zootecnici risentono pesantemente dello stress termico, con una riduzione della produzione di latte che in alcuni casi può arrivare fino al 10% rispetto ai mesi scorsi.

“Non possiamo più considerare queste situazioni come episodi isolati” – dichiara Vincenzo Peretti, Ordinario di Zootecnia Generale e Miglioramento Genetico presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

“Servono interventi immediati e una strategia di adattamento al cambiamento climatico: monitoraggio delle temperature marine, sostegno economico agli allevatori e ai mitilicoltori, tecnologie per ridurre lo stress da caldo e misure di prevenzione”.

Sulla stessa linea Fabian Capitanio, Docente di Economia Agraria, Alimentare ed Estimo Rurale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: “Servono più risorse, soprattutto per finanziare gli strumenti assicurativi, possibilmente index, e mutualistici. La gestione del rischio deve garantire il reddito agli agricoltori e mitilicoltori: mercato, costi e clima. Il resto è assolutamente secondario”.

Sostenere i produttori locali significa difendere il cibo vero: ridurre la dipendenza dalle grandi multinazionali e dalle filiere estere, mantenendo sul territorio competenze, lavoro e produzione di qualità.