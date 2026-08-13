Napoli tra le metropoli del mondo ideali per il Workcation: in Top 10, batte Seul e Lisbona

Napoli entra a far parte della classifica mondiale delle 50 città ideali per il workcation, conquistando la Top 10 come prima destinazione italiana.

Napoli tra le migliori città al mondo per il workcation: la classifica

Il workcation è la pratica di combinare lavoro e tempo libero per prolungare le vacanze. A incoronare Napoli come una delle mete predilette dai turisti per godersi le vacanze, portando allo stesso tempo avanti le proprie mansioni, è il quarto Barometro annuale “Work from Anywhere (Wfa) di International Workplace Group.

Nella classifica, composta da ben 50 località del mondo, Napoli si piazza al settimo posto, ponendosi davanti a metropoli del calibro di Seul e Lisbona, distinguendosi come prima destinazione italiana. A guidare la Top 10 sono Bangkok, Tokyo e Barcellona.

Le città sono state valutate in base a criteri chiave come clima, cultura, alloggio, trasporti, qualità e costo del cibo, velocità della banda larga, sostenibilità e disponibilità di spazi di lavoro flessibili. I punteggi sono stati assegnati in un range da 1 a 10.

Napoli ha ottenuto punteggi eccellenti grazie a costi competitivi per i lavoratori da remoto: accessibilità degli alloggi (6.5), imbattibile rapporto qualità-prezzo del cibo (8.5) e efficienza dei trasporti, uniti a una straordinaria offerta culturale (9) e alla vicinanza a bellezze naturali uniche. Un mix che la rende meta ideale per chi cerca il perfetto equilibrio tra produttività e tempo libero.