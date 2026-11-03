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Trovate due bombe all’ingresso di un istituto nel Napoletano: l’allarme e l’intervento

Nov 03, 2026 - Veronica Ronza

Questa mattina i carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti in via Pozzuoli a seguito del ritrovamento di due bombe nascoste all’interno dell’istituto tecnico nautico e professionale per industria e artigianato.

Bagnoli, trovate 2 bombe all’interno dell’istituto: il sequestro

Nello specifico, stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbero stati rinvenuti 2 ordigni artigianali, disposti a ridosso del cancello perimetrale dell’istituto in questione, situato a pochi passi da piazzetta Bagnoli. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni dipendenti del personale delle pulizie in servizio sul posto.

Gli ordigni erano costituiti rispettivamente da 3 e 4 kobra legati tra loro attraverso del nastro isolante. Gli artificieri del comando provinciale di Napoli hanno provveduto al sequestro del materiale esplosivo mentre l’intera zona è stata sottoposta ad una attenta bonifica.

Al momento pare che non sia stata considerata necessaria l’evacuazione dell’edificio. Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre