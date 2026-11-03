Ragazzo di 21 anni uccide la mamma nella notte: l’ha accoltellata fino alla morte

Tragedia in provincia di Brescia dove un ragazzo di 21 anni si sarebbe reso protagonista di un efferato omicidio: avrebbe ucciso la mamma a coltellate, nella loro abitazione di famiglia.

Brescia, un ragazzo di 21 anni ha ucciso la mamma a coltellate

L’omicidio si sarebbe consumato in via Tagliata a Chiari, nel bel mezzo della notte, all’interno dell’appartamento dove mamma e figlio vivevano insieme. Al momento non sono chiare le motivazioni che avrebbero spinto il giovane a compiere un delitto così atroce.

La donna sarebbe stata accoltellata fino a perdere la vita. Subito dopo l’assassinio, il 21enne avrebbe lasciato l’abitazione per allontanarsi. Poco dopo, tuttavia, sarebbe stato lui stesso a consegnarsi ai carabinieri e a confessare il crimine commesso. I militari si sono precipitati sul posto per effettuare gli accertamenti del caso e dare il via alle indagini che chiariranno la dinamica della vicenda.