Napoli capitale del cioccolato, la festa del dolce al Vomero: 5 giorni a ingresso gratis

Dopo la tappa in Piazza Municipio, Chocoland – La Terra dei Golosi torna a Napoli: dal 18 al 22 novembre 2026, il villaggio del cioccolato tornerà ad animare il quartiere Vomero. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Chocoland, la festa del cioccolato arriva al Vomero

Il Vomero è già pronto ad accogliere gli artisti del cioccolato che hanno reso popolare la rassegna che, proprio domenica 1 novembre, si è conclusa in Piazza Municipio. Gli artigiani del cioccolato tra poche settimane porteranno le loro prelibatezze tra Piazza degli Artisti e via Luca Giordano.

L’edizione appena conclusa ha registrato grande afflusso, nonostante il meteo incerto del weekend, tra profumo di cioccolato fuso, lunghe file davanti alla casette dei maestri cioccolatieri e show dedicati alle eccellenze della pasticceria napoletana e campana. Una tappa che ha confermato, ancora una volta, il successo del format firmato D2 Eventi di Luigi De Simone e Luca De Rosa, con il patrocinio del Comune di Napoli, dell’Assessorato al Turismo e con la preziosa collaborazione di Casartigiani Napoli.

“Per chi non è riuscito ad essere presente a questo appuntamento in Piazza Municipio oppure ha ancora voglia di dolcezza, la notizia è già ufficiale: Chocoland non lascia Napoli, si sposta solo di qualche chilometro. La Terra dei Golosi vi dà appuntamento dal 18 al 22 novembre nella zona collinare della città. Il Vomero è pronto a celebrare la tappa più storica ed amata di questo evento fra Piazza degli Artisti e Via Luca Giordano” – spiegano gli organizzatori Luca De Rosa e Luigi De Simone.

E il Vomero, infatti, si prepara a vivere la sua festa più golosa, quella che per molti napoletani è la vera edizione del cuore: la 18esima edizione di Chocoland al Vomero, in programma dal 18 al 22 novembre 2026. L’area interessata, tra Piazza degli Artisti e Via Luca Giordano, si popolerà nuovamente di casette in legno e stand con maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. La formula resta quella vincente e collaudata: orario continuato dalla mattina, indicativamente dalle 10.00, fino a tarda sera, intorno alle 22.00 – 23.00, per accompagnare lo struscio e la passeggiata del dopo cena, con ingresso completamente gratuito.

Il programma orario dettagliato delle singole giornate vomeresi verrà ufficializzato nei prossimi giorni, a ridosso dell’apertura di un villaggio trasversale, capace di unire gusto, artigianalità e condivisione. Dal Municipio al Vomero, il testimone passa senza interruzioni e Napoli resta, per tutto novembre, la capitale del cioccolato.