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Meraviglia a Napoli, arrivano le Fiat 500 storiche: oltre 150 auto da ammirare vista mare

Nov 02, 2026 - Veronica Ronza

Raduno Fiat 500 storiche a Napoli

Domenica 8 novembre 2026, dalle ore 10:00 alle 14:00, presso la Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli, prenderà il via l’attesissimo raduno delle storiche auto Fiat 500 con l’esposizione di oltre 150 iconiche vetture provenienti da tutta Italia, pronte a colorare la costa partenopea

Sul lungomare di Napoli oltre 150 auto Fiat 500 storiche

L’evento è organizzato dal Fiat 500 Club Italia (Coordinamento Napoli Sud) in stretta collaborazione con le Associazioni “I Sedili di Napoli ETS” e “Progetto Uniforme APS” con il patrocinio morale del Comune di Napoli. L’iniziativa unisce il fascino intramontabile del celebre “Cinquino” a un forte intento solidale: i fondi raccolti saranno infatti devoluti a favore della Mensa dei Poveri del Santuario del Carmine Maggiore di Napoli.

L’inaugurazione ufficiale si terrà alle ore 11:00 alla presenza dell’Assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, che porterà i saluti delle istituzioni cittadine e darà il via ufficiale alle celebrazioni di una giornata speciale in cui la cultura, l’associazionismo e l’automobilismo d’epoca si fondono con la generosità.

I partecipanti si ritroveranno alle ore 08:45 presso via Benedetto Brin, da dove partirà il suggestivo corteo di vetture d’epoca che sfilerà per le vie della città prima di posizionarsi sul Lungomare per l’apertura dell’esposizione al pubblico a partire dalle 10:00. L’esposizione sarà aperta al pubblico: cittadini e turisti potranno ammirare da vicino questi capolavori del design italiano, sostenendo allo stesso tempo una nobile causa sociale.

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Fiat 500Lungomare di Napoli
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre