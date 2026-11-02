“Una storia di Mare, Terra e Cielo”: il viaggio nel cuore della festa della Madonna della Neve

È disponibile su YouTube il documentario “Una storia di Mare, Terra e Cielo”, dedicato alla ricorrenza del 22 ottobre a Torre Annunziata, giornata in cui si festeggia solennemente la patrona della città, la Madonna della Neve. Il documentario, a cura di Salvatore Cacace e diretto da Carmine Zavota, raccoglie le emozionanti testimonianze di coloro che portano sulle spalle il quadro durante la processione. Le riprese video sono di Riccardo Limito mentre la produzione televisiva è affidata ad Antonio Limito.

Il racconto del giorno più importante: “Noi torresi aspettiamo più il 22 ottobre che Natale”

“Una storia di Mare, Terra e Cielo” non si limita a fornire un semplice resoconto della giornata del 22 ottobre, ma esplora questa festa nel suo significato più profondo, facendo un passo indietro e partendo dalla preparazione della festa. Motivo di forte identità per i torresi, il 22 ottobre racchiude secoli di storia cittadina, tramandata di generazione in generazione.

Il documentario racconta questa storia secolare attraverso le voci dei pescatori, che ogni hanno portano in processione il quadro della Madonna, in segno di intensa devozione. Il loro sforzo rappresenta, infatti, l’atto di fede più potente nei confronti della patrona. Le interviste ai pescatori restituiscono appieno la commovente fiducia dei fedeli nell’intercessione della Madonna, attraverso episodi e aneddoti personali.

Fra gli intervistati anche Ciro Setaro, pescatore storico di Torre Annunziata, che ha ricevuto una targa commemorativa per i suoi 40 anni da coordinatore della tradizionale processione, e Don Paolino Franzese, rettore della Basilica della Madonna della Neve.

“Una storia di Mare, Terra e Cielo” celebra un tassello fondamentale per il patrimonio culturale e identitario di Torre Annunziata, offrendo ai torresi, vicini e lontani, un documentario in cui ritrovare la propria storia e la propria tradizione.

Il documentario è disponibile sull’account Youtube Madonna Della Neve Official.