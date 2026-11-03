È napoletana la miglior Trattoria d’Italia: Mimì alla Ferrovia batte tutti e conquista l’oro

La miglior trattoria d’Italia 2027 è napoletana: lo storico locale di Mimì alla Ferrovia, a Napoli, si è posizionato al primo posto della classifica di 50 Top Italy, la guida online del meglio del Made in Italy dentro e fuori i confini nazionali.

50 Top Italy, Mimì alla Ferrovia è la miglior trattoria d’Italia

Un riconoscimento che premia l’eccellenza partenopea, da sempre punto di riferimento mondiale nel settore della gastronomia per le sue specialità culinarie. Mimì alla Ferrovia, storica insegna napoletana di proprietà della famiglia Giugliano, che vede oggi in cucina il talentuoso Salvatore, è stata fondata nel 1943 da Ida e Emilio Giugliano, soprannominato appunto Mimì.

Al secondo posto si posiziona Roscioli Salumeria con Cucina, a Roma, mentre completa il podio l’Antica Osteria del Mirasole, a San Giovanni in Persiceto, in Emilia Romagna. Quarto e quinto posto rispettivamente per Sora Maria e Arcangelo, a Olevano Romano, e Abraxas Osteria a Pozzuoli.

Seguono: La Brinca, a Ne, in Liguria, al sesto posto; Trattoria Da Burde, a Firenze, al settimo; Ristorante Al Cambio, a Bologna, all’ottavo; Trattoria del Nuovo Macello, a Milano, al nono. Chiude la top ten La Cuccagna, a Crispiano, in Puglia. La distribuzione regionale delle prime dieci posizioni evidenzia una presenza significativa di Campania, Emilia Romagna e Lazio, con due insegne ciascuna. Seguono Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana, rappresentate da una trattoria ciascuna.

Il Lazio è la regione più rappresentata, con 15 indirizzi, seguita da Campania e Veneto, con 11 locali ciascuna, e dall’Emilia Romagna, con 10. Nelle prossime settimane saranno presentate le altre sezioni della guida 50 Top Italy 2027: la categoria Grandi Ristoranti (il 19 novembre) e Luxury (2 dicembre).

La presentazione della guida si concluderà con il Gran Galà della Cucina Italiana, presentato da Federico Quaranta, in programma il 10 dicembre al Teatro Manzoni di Milano. Nel corso della cerimonia saranno consegnati tutti i premi e saranno resi noti i 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo, fuori dall’Italia.