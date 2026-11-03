UCI Cinema assume nel Napoletano, stipendio fino a 1.500 euro: info e come candidarsi

UCI Cinema, la catena di multisale cinematografiche che opera in Italia e altri paesi europei, ha dato il via ad una nuova campagna di assunzioni: l’offerta di lavoro riguarda l’inserimento di personale per la sede di Casoria, nel Napoletano, che sarà in servizio durante il periodo natalizio.

UCI Cinema, assunzioni a Casoria: l’offerta di lavoro

L’azienda è alla ricerca di nuovi addetti Multiplex che avranno il compito di accogliere e supportare la clientela nel corso della permanenza all’interno del cinema. Nello specifico, la mansione si sviluppa in servizi di orientamento all’ingresso, controllo biglietti, predisposizione di ambienti confortevoli, proposta dei menù disponibili, coinvolgere gli spettatori nelle attività di ingresso e uscita, facendoli sentire al centro di un’avventura memorabile.

Tra i requisiti richiesti: predisposizione al lavoro a contatto con il pubblico e all’apprendimento; disponibilità a lavorare su turni pomeridiani, serali e notturni, sabato, domenica e festivi; essere in possesso di un proprio mezzo di trasporto per tornare a casa al sicuro anche di notte.

Gli assunti potranno usufruire anche di una serie di vantaggi: flessibilità del lavoro (così da poter combaciare anche altri percorsi lavorativi, di studio o familiari), apprendimento sul campo e da colleghi esperti, Welfare aziendale come previsto da CCNL, percorso di crescita professionale, accesso gratuito al programma di assistenza dipendenti, biglietti mensili gratuiti per il cinema, grandi sconti su menù, cibo e bevande.

Sarà stipulato un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, di 16 ore settimanali, con messa in servizio prevista nel periodo natalizio. La retribuzione è di 1.300/1.500 euro lordi mensili da riproporzionare sulle ore di lavoro effettive. L’inquadramento definitivo sarà determinato sulla base delle mansioni effettivamente attribuite, dell’esperienza professionale rilevante e delle competenze tecniche verificate nel corso della selezione, secondo criteri oggettivi e neutrali sotto il profilo del genere.

Basterà collegarsi all’apposita sezione del sito ufficiale di UCI Cinema per inviare la propria candidatura, compilando i campi richiesti con dati anagrafici ed esperienze professionali. Sarà cura dei recruiters mettersi in contatto con i profili in linea con il ruolo richiesto.