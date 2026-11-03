In Campania il primo villaggio del Ringraziamento americano: c’è il giardino di alberi

Dal 7 al 29 novembre 2026 arriva in Campania il primo Thanksgiving tree patch d’Italia con l’apertura dell’enorme giardino di alberi a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, per festeggiare il Giorno del Ringraziamento in perfetto stile americano.

In Campania il primo villaggio del Thanksgiving d’Italia

Sarà il Giardino delle Zucche di Emily Turino, conosciuto come il più grande d’Europa, ad ospitare il primo villaggio d’Italia dedicato al Giorno del Ringraziamento. Un luogo incantato dove poter scegliere e ripiantare alberi, degustare il tipico tacchino ripieno, prendere parte ad una serie di laboratori immersi nella natura praticando il “leaf picking” (raccolta delle foglie cadute) e il “depaving” (rimozione delle superfici pavimentate per lasciare posto alla vegetazione).

Il cuore dell’esperienza è una distesa di alberi (tree patch) tra cui scegliere il proprio, quello della gratitudine, da raccogliere con le radici e poi ripiantare in giardino, oppure regalarlo a qualcuno che abbia uno spazio verde o piantumarlo in un luogo pubblico, con l’approvazione di chi lo gestisce, per dare continuità al gesto. I visitatori potranno decorarlo con frasi, pensieri e messaggi: un grazie a una persona cara, a un incontro, a un’esperienza o a qualcosa di semplice che rende più bella la quotidianità.

“Il Tree Patch rappresenta gratitudine e cura del verde. L’invito è, infatti, anche a riflettere sul valore degli alberi e della sostenibilità. Un messaggio vicino all’idea del depaving: eliminare, dove possibile, superfici pavimentate per dare più spazio alla natura. Scegliere un albero e ripiantarlo significa dunque contribuire, con un gesto concreto, a un futuro più verde” – ha dichiarato Emily Turino.

Sul posto sarà possibile prendere parte ad un vero Giorno del Ringraziamento americano. Nell’area street food si potranno gustare i piatti tipici della festa, tra proposte vegetariane e tradizionali, con il tacchino arrosto servio con la sua imbottitura, le salse tipiche come il gravy e la cranberry sauce, e i classici contorni di stagione, con la zucca in testa, che completano il menù del Ringraziamento.

Il “Thanksgiving tree patch” accoglie anche le scuole con un percorso didattico che invita gli insegnanti a introdurre l’educazione sentimentale alla natura: imparare a conoscerla, sviluppare un legame affettivo con ciò che vive, tradurre questo sentimento in gesti di cura. La scelta e la raccolta dell’albero della gratitudine diventano così un’esperienza collettiva: un albero da decorare con i pensieri dei bambini e ripiantare in uno spazio adatto della scuola, dove potrà crescere insieme a loro. Il percorso prosegue con il “leaf picking”, la raccolta delle foglie cadute, che invita i bambini a rallentare, osservare e a scoprire forme, colori e consistenze dell’autunno. Le foglie diventano materiali per laboratori creativi e occasioni per conoscere il ciclo delle stagioni.