Salernitana-Savoia, polemica sull’accoglienza: Matachione replica a Pagano e ringrazia i tifosi granata

Al termine della partita di ieri fra Savoia e Salernitana, che si è conclusa con un pareggio di 1-1, è nato un acceso confronto tra la società oplontina e l’amministratore delegato granata Umberto Pagano, in merito all’accoglienza riservata alla delegazione biancoscudata.

Accoglienza inadeguata del Savoia durante la partita contro la Salernitana

A sollevare la questione è stato inizialmente il Savoia 1908, attraverso un comunicato nel quale veniva sottolineata la mancata accoglienza nell’area riservata alle autorità. La delegazione ospite era stata, infatti, sistemata nel settore denominato Tribuna d’Onore, insieme ai tifosi granata, mentre Pagano assisteva alla partita in uno spazio separato, caratterizzato da sedute differenti e diversi posti disponibili.

Il Savoia ha, inoltre, precisato di aver sostenuto proprio Pagano in occasione dell’elezione al Consiglio direttivo. Una scelta che, alla luce dell’episodio, sarebbe stata probabilmente diversa: «Se lo avessimo conosciuto prima, non gli avremmo dato il nostro voto», si legge nella nota.

Alla presa di posizione della società è seguita una risposta di Pagano, trasmessa attraverso l’ufficio stampa della Salernitana. Una replica che, però, non ha soddisfatto il Presidente Nazario Matachione, che ha deciso di intervenire nuovamente in prima persona con un secondo comunicato, ricordando come, nella realtà del Savoia, dirigenti e rappresentanti delle società avversarie condividano gli stessi spazi con la dirigenza di casa.

«Condividere gli spazi significa anche favorire l’incontro e il dialogo », ha dichiarato Matachione, «È questa l’accoglienza alla quale siamo abituati. La denominazione di una tribuna può essere una questione di forma. Il trattamento riservato agli ospiti resta una questione di stile»

Matachione sui tifosi salernitani: “Mi sono sentito a casa”

Nonostante la delusione per il trattamento ricevuto, il Savoia ha voluto ringraziare pubblicamente i sostenitori della Salernitana, evidenziando l’ospitalità, il calore e la disponibilità dimostrati durante l’incontro. Un’accoglienza che, secondo la società oplontina, ha rappresentato il vero volto della città di Salerno.

«Porto con me la splendida accoglienza della città di Salerno e dei suoi tifosi, che ci hanno riservato calore, classe ed eleganza», ha aggiunto il Presidente, «Personalmente ho preferito non accedere all’area hospitality e restare tra i miei amici tifosi della Salernitana. Con loro mi sono sentito pienamente a casa»

Una vicenda, quindi, che chiama in causa il rispetto istituzionale e i rapporti tra società, ma che ha rappresentato una preziosa occasione di accoglienza e confronto fra l’AC Savoia e la tifoseria salernitana.