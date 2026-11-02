È di Torre del Greco una delle eccellenze imprenditoriali d’Italia: premiata ancora RDR

Annunciati i vincitori della nona edizione del Best Managed Companies Award, il premio promosso da Deloitte Private che, anche per l’edizione 2026, ha celebrato 70 eccellenze imprenditoriali italiane: tra queste la RDR SpA Società Benefit, l’azienda fondata a Torre del Greco divenuta leader nel settore del ciclo integrato delle acque.

Best Managed Companies Award 2026 a RDR Società Benefit

Il premio è organizzato da Deloitte con il supporto metodologico e strategico del partner scientifico ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la partecipazione di Elite e Confindustria. L’obiettivo è quello di offrire un prestigioso riconoscimento a tutte quelle realtà imprenditoriali che, nel corso dell’anno, si sono distinte per strategia, competenze, innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e misurazione delle performance, corporate e social responsibility, internazionalizzazione e filiera.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella cornice della Borsa Italiana a Milano, alla presenza di una giuria composta da esponenti di rilievo del mondo accademico e imprenditoriale. Best Managed Companies Award riconosce non solo i risultati raggiunti dalle aziende ma soprattutto la qualità delle scelte e della gestione che permette loro di poter crescere nel tempo.

A confermarsi nuovamente come eccellenza, per Deloitte, è la RDR SpA Società Benefit, affermata azienda torrese operante nel settore del ciclo integrato delle acque. A presenziare alla cerimonia di premiazione è stato Alessandro Di Ruocco, Vice Presidente del CDA e Amministratore Delegato.

“L’orgoglio di esserci ancora una volta. Condividiamo alcuni scatti ufficiali della cerimonia di premiazione Deloitte, che ha visto RDR S.p.A. Società Benefit confermarsi Platinum Best Managed Company. Un momento speciale che celebra un percorso di eccellenza riconosciuto ininterrottamente dal 2019. Otto anni di successi, un impegno che continua” – si legge sui canali social ufficiali dell’azienda.