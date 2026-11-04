A Torre del Greco arriva il Bonus Spesa, 280 euro ai cittadini: chi può richiederlo e come

Il Comune di Torre del Greco ha lanciato un nuovo contributo economico straordinario, riservato ai cittadini in condizioni di difficoltà ed erogato sottoforma di buono spesa del valore di 280 euro.

Torre del Greco, 280 euro di buono spesa: come ottenerlo

Si tratta dell’avviso pubblico per i buoni spesa 2026, firmato dal dirigente alle politiche sociali, Amedeo Cortese, in attuazione a quanto predisposto da una delibera approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, su proposta dell’assessore Mariateresa Sorrentino, in materia di misure a sostegno della povertà.

Nell’avviso viene evidenziato come “il Comune di Torre del Greco intende concedere un contributo economico straordinario, una tantum, sotto forma di buono spesa del valore di 280 euro, in favore di persone e nuclei familiari residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di vulnerabilità socio-economica” e che “i benefici saranno assegnati mediante formazione di apposita graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili”.

La domanda va presentata entro le ore 00 del prossimo 20 novembre da un solo componente del nucleo mediante la procedura telematica sulla piattaforma Cives Hub. La documentazione necessaria e le possibili cause di esclusione sono indicate nell’avviso (presente sul sito del Comune di Torre del Greco).

Sarà necessario indicare anche se le famiglie che presenteranno domanda sono beneficiarie o meno dell’assegno di inclusione o carta “Dedicata a te” per l’anno 2026: tutti i richiedenti che non ricevono nessuno di questi sussidi – come specificano dagli uffici preposti – “precedono” gli altri, “indipendentemente dal punteggio conseguito e dal valore Isee”.

Ad ogni richiesta verrà assegnato un punteggio legato al valore dell’Isee (si va dai 25 punti per Isee non oltre i 3.000 euro fino a 5 punti per Isee compreso tra 12mila e fino a 15mila euro) e a seconda dei componenti (6 punti per la presenza di almeno una persona con età superiore a 67 anni; 5 per la presenza di un soggetto con disabilità riconosciuto e altri 5 punti per la presenza di almeno un minore). Nell’avviso sono infine indicate tutte le altre specifiche necessarie ed anche l’elenco degli esercizi commerciali presso i quali sarà possibile spendere i buoni elargiti dal Comune.