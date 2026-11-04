Panico nel Napoletano, bimbo di un anno e mezzo rimasto rinchiuso in auto: l’intervento

Momenti di panico a Melito di Napoli dove un bambino di un anno e mezzo è rimasto rinchiuso in auto. Si sarebbe reso necessario l’intervento dei carabinieri per liberarlo e affidarlo nuovamente, sano e salvo, alla sua mamma.

Melito, bambino di un anno e mezzo rinchiuso in auto

L’episodio si sarebbe verificato nella serata di ieri, in via Luca Giordano. Qui i carabinieri della locale Tenenza avrebbero notato diverse persone attorno ad un’auto parcheggiata sul posto. Al suo interno c’era, infatti, un bambino di un anno e mezzo, rimasto solo e rinchiuso all’interno dell’autovettura.

Tra i presenti c’era anche la madre, intenta da circa 30 minuti a chiedere aiuto nel tentativo di aprire le portiere. La donna, inavvertitamente, aveva lasciato le chiavi nel quadro di accensione e una volta chiuso lo sportello, le sicure si erano attivate automaticamente. Una accidentale distrazione che avrebbe, però, scatenato il panico per la donna, impossibilitata a far scendere il suo piccolo dalla vettura.

Di qui l’intervento dei carabinieri che hanno tentato in tutti i modi di salvare il bambino. Mentre uno di loro distraeva il piccolo, l’altro avrebbe infranto il vetro posteriore, arrivando in questo modo a prelevarlo dall’auto. Il bambino è stato subito affidato alla mamma e, per fortuna, sta bene.