Il mito di Partenope prende vita: apre l’area immersiva gratis tra mare e anima di Napoli

Dal 18 al 28 novembre 2026, il mito di Partenope prende vita al Centro Commerciale Campania di Marcianise, nel Casertano, con “Il Canto di Parthenope”, un percorso immersivo gratis che reinterpreta le origini mitologiche di Napoli attraverso una narrazione contemporanea, capace di unire cultura, emozione e innovazione.

Il mito di Partenope al Centro Campania: viaggio immersivo gratis

Un’esperienza multisensoriale incentrata sul mito di Partenope che incontra i linguaggi dell’arte immersiva per dare vita a un viaggio tra le profondità del mare e dell’animo umano. Un racconto di Napoli che consente al visitatore di esplorarne l’anima, il legame con iil mare e la capacità di rinascere, intrecciando l’identità del territorio con temi universali come la ricerca di sé e la trasformazione.

La direzione artistica del progetto è affidata a Roberto Pantè, Ceo e Creative Director di Phantasya Communication, che collaborando con il Campania ha dato vita allo sviluppo di un’iniziativa originale, ideata appositamente per il centro. Il confronto tra le due realtà ha permesso di tradurre il mito in un’esperienza narrativa che mette in dialogo le radici culturali napoletane con la sensibilità del pubblico contemporaneo.

In piazza Campania sarà allestita una Mirror/Infinity Rooms che tra immagini, proiezioni, specchi, effetti luminosi, sound design e voce narrante darà forma al racconto, coinvolgendo i sensi e lasciando spazio all’interpretazione personale. Un percorso immersivo dove l’acqua diventa l’elemento guida di un viaggio simbolico alla scoperta di sé.

La narrazione si sviluppa attraverso cinque momenti: il richiamo del mare, la discesa negli abissi, il movimento della corrente, l’incontro con Partenope e la risalita verso la luce. La tecnologia diventa, così, uno strumento espressivo al servizio di una storia che punta ad andare oltre l’effetto sorpresa, per lasciare al visitatore un’emozione e un ricordo che proseguano anche dopo l’esperienza.

“Immaginare un’esperienza significa, prima di tutto, pensare a ciò che potrà suscitare in chi la vivrà. Con Partenope abbiamo voluto trasformare un mito profondamente legato a Napoli in un universo di immagini, suoni, suggestioni e tecnologie, dove ogni elemento contribuisce a dare forma a un racconto. Gli abissi diventano metafora del viaggio interiore e Partenope una guida verso la scoperta e la rinascita. Il nostro desiderio è andare oltre lo stupore e fare in modo che ciascuno possa portare con sé un’emozione, una suggestione, qualcosa di questo viaggio che continui a vivere anche dopo l’esperienza” – ha dichiarato Roberto Pantè.

“Con Il Canto di Parthenope abbiamo scelto di offrire ai nostri visitatori un’esperienza che unisce innovazione, intrattenimento e valorizzazione del territorio. Attraverso un linguaggio contemporaneo e immersivo, il progetto reinterpreta uno dei miti più affascinanti della tradizione napoletana trasformandolo in un viaggio emozionale aperto a tutti. Volevamo proporre un’attività capace non solo di stupire, ma anche di lasciare una suggestione e un ricordo che accompagnassero il visitatore oltre il momento dell’esperienza” – ha spiegato la direttrice del Centro Campania, Laura Puoti.

Sarà possibile prendere parte al percorso immersivo in Piazza Campania dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 20:00, il sabato e la domenica dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 20:00. L’ingresso è gratuito, per accedere è necessario scaricare l’app Io&Campania ed essere registrati. Tramite l’app sarà possibile ottenere l’accesso all’area immersiva.